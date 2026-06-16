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Головна ЧС-2026 Збірну Тунісу очолив відомий та досвідчений тренер

Збірну Тунісу очолив відомий та досвідчений тренер

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Дата публікації: 16 червня 2026 14:42
Ренар замінив Лямуші на посаді головного тренера збірної Тунісу під час ЧС-2026
Ерве Ренар під час матчу. Фото: Getty Images

Збірна Тунісу знову опинилася в центрі уваги під час ЧС-2026. Команда першою звільнила тренера після дебютного матчу на турнірі. "Карфагенські леви" швидко знайшли нового наставника.

Працювати зі збірною Тунісу буде відомий француз Ерве Ренар, повідомляють Новини.LIVE.

Попередній наставник африканської команди Сабрі Лямуші був звільнений після поразки від Швеції (1:5) у поєдинку першого туру групового етапу ЧС-2026. Останньою краплею терпіння футбольних чиновників з Тунісу стало те, що син тренера побився з одним із уболівальників після матчу. У підсумку Лямуші, який збирався працювати з командою щонайменше до кінця Кубка Африки-2027, достроково відправили у відставку.

Новим тренером збірної Тунісу

"Карфагенських левів" очолив француз Ерве Ренар. Цей 57-річний наставник відомий своєю імпозантною зовнішністю та успіхами, яких досягав із збірними з Африки та Близького Сходу. Примітно, що Ренар ніколи не працював із чоловічою збірною Франції, зате тренував жіночу національну команду країни.

Ерве Ренар двічі ставав чемпіоном Африки із Замбією та Кот-д'Івуаром. Для нього ЧС-2026 стане третім у кар'єрі. Вісім років тому він вивів на Мундіаль збірну Марокко. На минулому Кубку світу француз очолював Саудівську Аравію. Ця команда посіла останнє місце в групі, але при цьому обіграла Аргентину (2:1), яка в підсумку перемогла на Мундіалі.

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Нагадаємо, Новини.LIVE написали про всі матчі 6-го ігрового дня Кубка світу, які відбудуться у вівторок, 16 червня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, ким виявилася дружина Гаррі Кейна, капітана збірної Англії, претендента на "Золотий м'яч" та лідера "Баварії".

Туніс ЧС-2026 з футболу Ерве Ренар
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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