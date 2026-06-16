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Головна ЧС-2026 Вірна опора й кохана дружина: як виглядає обраниця Кейна

Вірна опора й кохана дружина: як виглядає обраниця Кейна

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 07:58
Дружина Кейна, яка підкорила його ще у школі — історія кохання форварда
Гаррі Кейн та Кейт Гудленд з дітьми. Фото: instagram.com/katekanex

Нападник "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн є одним із футболістів, чиє особисте життя майже не супроводжується скандалами чи гучними романами. Майбутню дружину Кейт Гудленд ще до того, як став зіркою світового футболу.

Про історію кохання Кейна та його дружини повідомив портал Новини.LIVE.

Харри Кейн и Кейт Гудленд
Гаррі Кейн та Кейт Гудленд на Октоберфесті. Фото: instagram.com/katekanex

Кейн та його дружина знали одне одного ще до слави

Історія стосунків Кейна та Гудленд почалася у школі в Лондоні. Вони разом навчалися, грали у футбол, а згодом почали зустрічатися.

Після тривалих стосунків футболіст освідчився коханій у 2017 році під час відпочинку на Багамських островах. Весілля пара зіграла у 2019 році.

Наразі Гаррі та Кейт виховують чотирьох дітей. У родині ростуть доньки Айві та Вів'єн, а також сини Луї та Генрі.

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Харри Кейн и Кейт Гудленд
Гаррі Кейн та Кейт Гудленд з дітьми після перемоги в Бундеслізі. Фото: instagram.com/katekanex

Гудленд була поруч із Кейном ще до того, як він став капітаном збірної Англії, рекордсменом національної команди за кількістю голів та одним із найкращих нападників сучасності. Саме тому їхню історію часто називають прикладом стосунків, які пройшли перевірку часом і популярністю.

Сім'я регулярно супроводжує футболіста під час важливих турнірів і матчів. На трибунах Кейт нерідко з'являється разом із дітьми, підтримуючи чоловіка під час його виступів за "Баварію" та національну команду.

Кейт також пов'язана зі спортивною сферою. Вона здобула освіту спортивного психолога та працює фітнес-інструкторкою.

Харри Кейн и Кейт Гудленд
Гаррі Кейн та Кейт Гудленд перед грою за збірну. Фото: instagram.com/katekanex

Попри популярність чоловіка, дружина форварда намагається вести непублічний спосіб життя та рідко опиняється в центрі уваги медіа.

Особливе значення для нападника мають сімейні цінності. Під час матчів він додатково захищає обручку спеціальною стрічкою, а після забитих голів чи перемог часто присвячує їх своїй родині.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на чемпіонаті світу відбулася перша тренерська відставка після невдалого старту команди на турнірі.

Також Новини.LIVE писав, що легендарний Девід Бекхем поділився своїми симпатіями на нинішньому мундіалі та назвав команди, за які вболіває під час турніру.

Збірна Англії по футболу Гаррі Кейн дружини футболістів
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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