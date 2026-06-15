Лямуші звільнено з посади головного тренера Тунісу: відомо, хто його замінить

Сабрі Лямуші під час матчу. Фото: Reuters

Збірна Тунісу невдало розпочала виступи на ЧС-2026. У матчі першого туру в групі "F" африканська команда зазнала розгромної поразки від Швеції з рахунком 1:5. Наприкінці поєдинку у "карфагенських орлів" перестало щось виходити на полі.

Головним винуватцем цієї поразки було визнано наставника збірної Тунісу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт у соцмережі X журналіста Ромена Моліни.

Сабрі Лямуші очолив "карфагенських орлів" лише в січні 2026 року. Термін його контракту закінчувався влітку 2028 року, проте тренера достроково звільнили з виплатою грошової компенсації. Колишньому півзахиснику збірної Франції не пробачили того, як африканська команда виглядала в матчі Кубка світу проти шведів.

Екс-наставник Тунісу Сабрі Лямуші. Фото: Reuters

Хто очолив збірну Тунісу

Новим тренером "карфагенських орлів" став Мондер Кебайєр. Він працював технічним директором збірних Тунісу всіх вікових категорій, але негайно замінив Сабрі Лямуші на чолі головної команди країни.

Кебайєр уже працював зі збірною Тунісу з 2019 по 2022 роки. Він тренуватиме команду до закінчення її виступів на ЧС-2026. Наступним суперником "карфагенських орлів" стане збірна Японії. Матч відбудеться в неділю, 21 червня.

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