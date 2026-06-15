Лямуши уволен с поста главного тренера Туниса: известно, кто его заменит

Сабри Лямуши во время матча. Фото: Reuters

Сборная Туниса неудачно начала выступления на ЧМ-2026. В матче первого же тура в группе "F" африканская команда разгромно проиграла Швеции со счетом 1:5. В конце поединка у "карфагенских орлов" перестало что-либо получаться на поле.

Главным виновником этого поражения был признан наставника сборной Туниса, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X журналиста Ромена Молины.

Сабри Лямуши возглавил "карфагенских орлов" только в январе 2026 года. Срок его контракта заканчивался летом 2028 года, однако тренер был досрочно уволен с выплатом денежной компенсации. Бывшему полузащитнику сборной Франции не простили того, как африканская команда выглядела в матче Кубке Мира против шведов.

Экс-наставник Туниса Сабри Лямуши. Фото: Reuters

Кто возглавил сборную Туниса

Новым тренером "карфагенских орлов" стал Мондер Кебайер. Он работал техническим директором сборных Туниса всех возрастов, но немедленно заменил Сабри Лямуши у руля главной команды страны.

Кебайер уже работал со сборной Туниса с 2019 по 2022 годы. Он будет тренировать команду до окончания ее выступлений на ЧМ-2026. Следующий соперником "карфагенских орлов" станет сборная Японии. Матч пройдет в воскресенье, 21 июня.

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