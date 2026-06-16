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Главная ЧМ-2026 Верная опора и любимая жена: как выглядит избранница Кейна

Верная опора и любимая жена: как выглядит избранница Кейна

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 07:58
Жена Кейна, покорившая его ещё в школе — история любви нападающего
Харри Кейн и Кейт Гудленд с детьми. Фото: instagram.com/katekanex

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн — один из тех футболистов, чья личная жизнь практически не сопровождается скандалами или громкими романами. Будущую жену Кейт Гудленд он встретил еще до того, как стал звездой мирового футбола.

Об истории любви Кейна и его жены сообщил портал Новини.LIVE.

Харри Кейн и Кейт Гудленд
Харри Кейн и Кейт Гудленд на Октоберфесте. Фото: instagram.com/katekanex

Кейн и его жена знали друг друга еще до славы

История отношений Кейна и Гудленд началась в школе в Лондоне. Они вместе учились, играли в футбол, а впоследствии начали встречаться.

После длительных отношений футболист сделал предложение любимой в 2017 году во время отдыха на Багамских островах. Свадьбу пара сыграла в 2019 году.

Сейчас Харри и Кейт воспитывают четверых детей. В семье растут дочери Айви и Вивьен, а также сыновья Луи и Генри.

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Харри Кейн и Кейт Гудленд
Харри Кейн и Кейт Гудленд с детьми после победы в Бундеслиге. Фото: instagram.com/katekanex

Гудленд была рядом с Кейном еще до того, как он стал капитаном сборной Англии, рекордсменом национальной команды по количеству голов и одним из лучших нападающих современности. Именно поэтому их историю часто называют примером отношений, прошедших проверку временем и популярностью.

Семья регулярно сопровождает футболиста во время важных турниров и матчей. На трибунах Кейт нередко появляется вместе с детьми, поддерживая мужа во время его выступлений за "Баварию" и национальную команду.

Кейт также связана со спортивной сферой. Она получила образование спортивного психолога и работает фитнес-инструктором.

Харри Кейн и Кейт Гудленд
Харри Кейн и Кейт Гудленд перед игрой за сборную. Фото: instagram.com/katekanex

Несмотря на популярность мужа, жена нападающего старается вести неприметный образ жизни и редко попадает в центр внимания СМИ.

Особое значение для нападающего имеют семейные ценности. Во время матчей он дополнительно защищает обручальное кольцо специальной лентой, а после забитых голов или побед часто посвящает их своей семье.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что на чемпионате мира произошла первая отставка тренера после неудачного старта команды на турнире.

Также Новини.LIVE писал, что легендарный Дэвид Бекхэм поделился своими симпатиями на нынешнем мундиале и назвал команды, за которые болеет во время турнира.

Сборная Англии по футболу Харри Кейн жены футболистов
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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