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Головна ЧС-2026 Іньєста назвав головну проблему збірної Іспанії на ЧС-2026

Іньєста назвав головну проблему збірної Іспанії на ЧС-2026

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Дата публікації: 16 червня 2026 13:21
Іньєста назвав недолік збірної Іспанії під час ЧС-2026
Лідер збірної Іспанії Ламін Ямаль на тлі гравців із Кабо-Верде. Фото: Reuters

У першому турі групового етапу ЧС-2026 сталася перша сенсація. Збірна Іспанії не змогла обіграти Кабо-Верде. Матч завершився нульовою нічиєю.

Відомий у минулому футболіст Андрес Іньєста пояснив причину невдач "червоної фурії", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья зробив 7 сейвів у матчі проти Іспанії. Чемпіон світу та Європи Андрес Іньєста віддав належне супернику Іспанії. Він заявив, що гравці Кабо-Верде діяли самовіддано і заслужили нічию. Водночас "червона фурія" зіткнулася з серйозною проблемою.

Андрес Иньеста
Екс-півзахисник збірної Іспанії Андрес Іньєста. Фото: Reuters

Що потрібно виправити збірній Іспанії

Андрес Іньєста назвав проблеми з реалізацією моментів головною проблемою команди Луїса Де Ла Фуенте. Він зазначив, що в матчі з Кабо-Верде Іспаніядомінувала і втратила чимало можливостей забити гол. Відсутність "інстинкту мисливця", за словами експерта, може дорого коштувати "червоній фурії" на ЧС-2026.

"Склалося враження, що Іспанія грала значно нижче власних можливостей. Необхідно переосмислити, для чого вони приїхали на турнір. Володіння м'ячем без голів не принесе успіху. Але ще є час виправити ситуацію", — заявив Іньєста.

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Збірна Іспанії з футболу ЧС-2026 з футболу Андрес Іньєста
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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