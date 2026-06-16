Иньеста назвал недостаток сборной Испании во время ЧМ-2026

Лидер сборной Испании Ламин Ямаль на фоне игроков из Кабо-Верде. Фото: Reuters

В первом туре группового этапа на ЧМ-2026 была зафиксирована первая сенсация. Сборная Испании не сумела обыграть Кабо-Верде. Поединок завершился нулевой ничьей.

Известный в прошлом футболист Андрес Иньеста объяснил причину неудач "красной фурии", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es.

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья совершил 7 сейвов в матче против Испании. Чемпион мира и Европы Андрес Иньеста отдал должное сопернику Испании. Он заявил, что игроки Кабо-Верде действовали самоотверженно и заслужили ничью. В то же время "красная фурия" столкнулась с серьезной проблемой.

Экс-хавбев сборной Испании Андрес Иньеста. Фото: Reuters

Что надо исправить сборной Испании

Андрес Иньеста назвал проблемы с реализацией моментов главной проблемой команды Луиса Де Ла Фуэнте. Он отметил, что в матче с Кабо-Верде Испания доминировала и упустила немало возможностей забить гол. Отсутствие "инстинкта охотника", по словам эксперта, может дорого обойтись "красной фурии" на ЧМ-2026.

"Сложилось ощущение, что Испания играла гораздо ниже собственных возможностей. Необходимо переосмыслить, для чего они приехали на турнир. Владение мячом без голов не принесет успеха. Но еще есть время исправить ситуацию", — заявил Иньеста.

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