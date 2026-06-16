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Главная ЧМ-2026 Иньеста назвал главную проблему сборной Испании на ЧМ-2026

Иньеста назвал главную проблему сборной Испании на ЧМ-2026

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Дата публикации 16 июня 2026 13:21
Иньеста назвал недостаток сборной Испании во время ЧМ-2026
Лидер сборной Испании Ламин Ямаль на фоне игроков из Кабо-Верде. Фото: Reuters

В первом туре группового этапа на ЧМ-2026 была зафиксирована первая сенсация. Сборная Испании не сумела обыграть Кабо-Верде. Поединок завершился нулевой ничьей. 

Известный в прошлом футболист Андрес Иньеста объяснил причину неудач "красной фурии", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья совершил 7 сейвов в матче против Испании. Чемпион мира и Европы Андрес Иньеста отдал должное сопернику Испании. Он заявил, что игроки Кабо-Верде действовали самоотверженно и заслужили ничью. В то же время "красная фурия" столкнулась с серьезной проблемой. 

Андрес Иньеста
Экс-хавбев сборной Испании Андрес Иньеста. Фото: Reuters

Что надо исправить сборной Испании 

Андрес Иньеста назвал проблемы с реализацией моментов главной проблемой команды Луиса Де Ла Фуэнте. Он отметил, что в матче с Кабо-Верде Испания доминировала и упустила немало возможностей забить гол. Отсутствие "инстинкта охотника", по словам эксперта, может дорого обойтись "красной фурии" на ЧМ-2026

"Сложилось ощущение, что Испания играла гораздо ниже собственных возможностей. Необходимо переосмыслить, для чего они приехали на турнир. Владение мячом без голов не принесет успеха. Но еще есть время исправить ситуацию", — заявил Иньеста. 

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Напомним, Новини.LIVE представили все матчи предстоящего 6 игрового дня на чемпионате мира-2026. 

Также Новини.LIVE писали, чем занимается жена капитана и ударного форварда сборной Англии Харри Кейна. 

Сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Андрес Иньеста
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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