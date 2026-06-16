На ЧМ-2026 уникальный случай: сын повторил достижение матери

Дженни Биндон во время матча. Фото: Getty Images

Сборная Новой Зеландии начала свой путь на ЧМ-2026 с ничьей против Ирана. Команда Даррена Бейзли дважды вела по ходу встречи, но завершила поединок со счетом 2:2. В составе представителя Океании на Мундиале дебютировал защитник Тайлер Биндон.

Молодой футболист уже вошел в историю чемпионатов мира, сообщают Новини.LIVE.

Для защитника английского "Ноттингем Форест" поединок против Ирана стал первым в матчах чемпионатов мира. Однако фамилия "Биндон" уже была представлена на мундиалях. Речь идет о Дженни Биндон, матери Тайлера.

Тайлер Биндон (слева) в матче против Ирана. Фото: Reuters

Уникальный случай на чемпионатах мира

В составе женской сборной Новой Зеландии очень долго место в воротах занимала Дженни Биндон. Она отыграла в национальной команде 10 лет, провела на поле 77 поединков. Дженни была основным вратарем "All Whites" на чемпионате мира 2007 года в Китае, где Новая Зеландия проиграла все три матчи группового этапа и не сумела забить на одного гола.

Тайлер Биндон уже улучшил достижение мамы, так как его команда набрала первое очко на турнире. Для Новой Зеландии это уже 3 участием в чемпионатах мира. Свой следующий поединок на Мундиале команда проведет против Египта в понедельник, 22 июня.

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