Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Сын известной футболистки поавторил достижение мамы на чемпионате мира

Сын известной футболистки поавторил достижение мамы на чемпионате мира

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 11:38
На ЧМ-2026 уникальный случай: сын повторил достижение матери
Дженни Биндон во время матча. Фото: Getty Images

Сборная Новой Зеландии начала свой путь на ЧМ-2026 с ничьей против Ирана. Команда Даррена Бейзли дважды вела по ходу встречи, но завершила поединок со счетом 2:2. В составе представителя Океании на Мундиале дебютировал защитник Тайлер Биндон. 

Молодой футболист уже вошел в историю чемпионатов мира, сообщают Новини.LIVE

Для защитника английского "Ноттингем Форест" поединок против Ирана стал первым в матчах чемпионатов мира. Однако фамилия "Биндон" уже была представлена на мундиалях. Речь идет о Дженни Биндон, матери Тайлера. 

Тайлер Биндон
Тайлер Биндон (слева) в матче против Ирана. Фото: Reuters

Уникальный случай на чемпионатах мира 

В составе женской сборной Новой Зеландии очень долго место в воротах занимала Дженни Биндон. Она отыграла в национальной команде 10 лет, провела на поле 77 поединков. Дженни была основным вратарем "All Whites" на чемпионате мира 2007 года в Китае, где Новая Зеландия проиграла все три матчи группового этапа и не сумела забить на одного гола. 

Тайлер Биндон уже улучшил достижение мамы, так как его команда набрала первое очко на турнире. Для Новой Зеландии это уже 3 участием в чемпионатах мира. Свой следующий поединок на Мундиале команда проведет против Египта в понедельник, 22 июня. 

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о дебюте сборных Аргентины и Франции на Кубке Мира-2026 и других матчах игрового дня. 

Также Новини.LIVE сообщали, кем является жена Харри Кейна, главного претендента на Золотой мяч и капитана сборной Англии. 

футбол ЧМ-2026 по футболу Сборная Новой Зеландии
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации