Возинья стал героем ЧМ-2026 после ничьей Кабо-Верде с Испанией

Возинья во время матча. Фото: Reuters

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал одним из героев чемпионата мира-2026. Он помог своей команде завоевать очко в дебютном поединке на Мундиале. Соперником "креолов" были действующие чемпионы Европы.

Возьнья не пропустил ни одного гола от фаворитов турнира, сообщают Новини.LIVE.

Сборная Испании в своем первом матче на ЧМ-2026 не сумела переиграть команду, которую называли одним из аутсайдеров турнира. Почти весь поединок продолжалась осада ворот Возиньи, который так и не пропустил ни одного мяча. На счету голкипера 7 сейвов.

Возинья в игре. Фото: Reuters

Исторический успех Возиньи

Сборная Кабо-Верде нарушила правила всего один раз за матч против Испании, хотя владела мячом лишь 26% времени. Это рекорд чемпионатов мира с 1966 года. Чтобы понимать, насколько "красной фурии" было тяжело, надо указать, что испанец Микель Оярсабаль стал первым игроком с ЧМ-1966, который ни разу не коснулся мяча за первые 30 минут поединка.

Райану Мендешу показывают количество подписчиков Возиньи после матча. Фото: скриншот YouTube

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья выступает за "Шавеш" во второй лиге чемпионата Португалии. Он стал лучшим игроком матча с Испанией, а количество фолловеров 40-летнего футболиста в Instagram выросло с 50 тысяч до 5,7 млн за сутки. Он уже стал звездой ЧМ-2026.

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