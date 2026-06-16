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Главная ЧМ-2026 Вратарь сборной Кабо-Верде стал звездой ЧМ-2026 после ничьей с Испанией

Вратарь сборной Кабо-Верде стал звездой ЧМ-2026 после ничьей с Испанией

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Дата публикации 16 июня 2026 09:57
Возинья стал героем ЧМ-2026 после ничьей Кабо-Верде с Испанией
Возинья во время матча. Фото: Reuters

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал одним из героев чемпионата мира-2026. Он помог своей команде завоевать очко в дебютном поединке на Мундиале. Соперником "креолов" были действующие чемпионы Европы. 

Возьнья не пропустил ни одного гола от фаворитов турнира, сообщают Новини.LIVE

Сборная Испании в своем первом матче на ЧМ-2026 не сумела переиграть команду, которую называли одним из аутсайдеров турнира. Почти весь поединок продолжалась осада ворот Возиньи, который так и не пропустил ни одного мяча. На счету голкипера 7 сейвов. 

Возинья
Возинья в игре. Фото: Reuters

Исторический успех Возиньи 

Сборная Кабо-Верде нарушила правила всего один раз за матч против Испании, хотя владела мячом лишь 26% времени. Это рекорд чемпионатов мира с 1966 года. Чтобы понимать, насколько "красной фурии" было тяжело, надо указать, что испанец Микель Оярсабаль стал первым игроком с ЧМ-1966, который ни разу не коснулся мяча за первые 30 минут поединка. 

Райан Мендеш
Райану Мендешу показывают количество подписчиков Возиньи после матча. Фото: скриншот YouTube

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья выступает за "Шавеш" во второй лиге чемпионата Португалии. Он стал лучшим игроком матча с Испанией, а количество фолловеров 40-летнего футболиста в Instagram выросло с 50 тысяч до 5,7 млн за сутки. Он уже стал звездой ЧМ-2026. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, какие матчи пройдут на Кубке Мира во вторник, 16 июня. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, как выглядит и чем занимается жена капитана сборной Англии Харри Кейна. 

ЧМ-2026 по футболу Сборная Кабо-Верде Возинья
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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