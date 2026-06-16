Возінья став героєм ЧС-2026 після нічиєї Кабо-Верде з Іспанією

Возінья під час матчу. Фото: Reuters

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья став одним із героїв чемпіонату світу-2026. Він допоміг своїй команді здобути очко в дебютному поєдинку на Мундіалі. Суперником "креолів" були діючі чемпіони Європи.

Возінья не пропустив жодного гола від фаворитів турніру, повідомляють Новини.LIVE.

Збірна Іспанії у своєму першому матчі на ЧС-2026 не зуміла переграти команду, яку називали одним з аутсайдерів турніру. Майже весь поєдинок тривала облога воріт Возіньї, який так і не пропустив жодного м'яча. На рахунку голкіпера 7 сейвів.

Возінья в грі. Фото: Reuters

Історичний успіх Возіньї

Збірна Кабо-Верде порушила правила лише один раз за матч проти Іспанії, хоча володіла м'ячем лише 26% часу. Це рекорд чемпіонатів світу з 1966 року. Щоб зрозуміти, наскільки "червоній фурії" було важко, слід зазначити, що іспанець Мікель Оярсабаль став першим гравцем з ЧС-1966, який жодного разу не торкнувся м'яча протягом перших 30 хвилин поєдинку.

Райану Мендешу показують кількість підписників Возіньї після матчу. Фото: скріншот YouTube

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья виступає за "Шавеш" у другій лізі чемпіонату Португалії. Він став найкращим гравцем матчу з Іспанією, а кількість фоловерів 40-річного футболіста в Instagram зросла з 50 тисяч до 5,7 млн за добу. Він уже став зіркою ЧС-2026.

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