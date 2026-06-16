Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Воротар збірної Кабо-Верде став зіркою ЧС-2026 після нічиєї з Іспанією

Воротар збірної Кабо-Верде став зіркою ЧС-2026 після нічиєї з Іспанією

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 09:57
Возінья став героєм ЧС-2026 після нічиєї Кабо-Верде з Іспанією
Возінья під час матчу. Фото: Reuters

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья став одним із героїв чемпіонату світу-2026. Він допоміг своїй команді здобути очко в дебютному поєдинку на Мундіалі. Суперником "креолів" були діючі чемпіони Європи.

Возінья не пропустив жодного гола від фаворитів турніру, повідомляють Новини.LIVE.

Збірна Іспанії у своєму першому матчі на ЧС-2026 не зуміла переграти команду, яку називали одним з аутсайдерів турніру. Майже весь поєдинок тривала облога воріт Возіньї, який так і не пропустив жодного м'яча. На рахунку голкіпера 7 сейвів.

Возинья
Возінья в грі. Фото: Reuters

Історичний успіх Возіньї

Збірна Кабо-Верде порушила правила лише один раз за матч проти Іспанії, хоча володіла м'ячем лише 26% часу. Це рекорд чемпіонатів світу з 1966 року. Щоб зрозуміти, наскільки "червоній фурії" було важко, слід зазначити, що іспанець Мікель Оярсабаль став першим гравцем з ЧС-1966, який жодного разу не торкнувся м'яча протягом перших 30 хвилин поєдинку.

Райан Мендеш
Райану Мендешу показують кількість підписників Возіньї після матчу. Фото: скріншот YouTube

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья виступає за "Шавеш" у другій лізі чемпіонату Португалії. Він став найкращим гравцем матчу з Іспанією, а кількість фоловерів 40-річного футболіста в Instagram зросла з 50 тисяч до 5,7 млн за добу. Він уже став зіркою ЧС-2026.

Читайте також:

Наступний матч на турнірі Кабо-Верде зіграє з Уругваєм у понеділок, 22 червня.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, які матчі відбудуться на Кубку світу у вівторок, 16 червня.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, як виглядає і чим займається дружина капітана збірної Англії Гаррі Кейна.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

ЧС-2026 з футболу Збірна Кабо-Верде Возінья
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації