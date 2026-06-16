Аргентина та Франція стартують на ЧС-2026: розклад шостого дня

Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 продовжується перший тур групового етапу. У шостий ігровий день свої виступи на турнірі розпочнуть чинні чемпіони світу з Аргентини та фіналісти попереднього мундіалю — збірна Франції.

Про розклад матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Франція проведе непростий матч із Сенегалом

Програму дня в групі I відкриє поєдинок між Францією та Сенегалом. Зустріч відбудеться 16 червня о 22:00.

Французи традиційно входять до числа головних фаворитів чемпіонату світу, однак стартовий матч навряд чи буде легким. Сенегальська збірна залишається однією з найсильніших команд Африки та має достатньо досвіду для боротьби з грандами.

Другий матч квартету розпочнеться 17 червня о 01:00. Збірна Норвегії на чолі з Ерлінгом Голанном зіграє проти Іраку та спробує зробити перший крок до виходу в плейоф.

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Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Аргентина стартує матчем проти Алжиру

У групі J чинний чемпіон світу Аргентина розпочне захист титулу поєдинком із Алжиром. Матч запланований на 17 червня о 04:00.

Аргентинці вважаються беззаперечними фаворитами зустрічі, однак африканська команда спробує нав'язати боротьбу одному з головних претендентів на трофей. Особлива увага буде прикута до Ліонеля Мессі, для якого цей турнір може стати останнім у кар'єрі.

Ще одна гра групи J відбудеться о 07:00. Збірна Австрії зустрінеться з Йорданією в матчі, який може мати велике значення в боротьбі за другу путівку до стадії плейоф.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про дружину Гаррі Кейна, яка багато років залишається найближчою людиною для капітана збірної Англії та супроводжує його протягом усієї кар'єри.

Також Новини.LIVE писав, що на чемпіонаті світу відбулася перша тренерська відставка після невдалих результатів команди на старті турніру.