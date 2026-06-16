Аргентина и Франция начинают выступление на ЧМ-2026: расписание шестого дня

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 продолжается первый тур группового этапа. В шестой игровой день свои выступления на турнире начнут действующие чемпионы мира из Аргентины и финалисты предыдущего чемпионата мира — сборная Франции.

О расписании матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Франция проведет непростой матч с Сенегалом

Программу дня в группе I откроет поединок между Францией и Сенегалом. Встреча состоится 16 июня в 22:00.

Французы традиционно входят в число главных фаворитов чемпионата мира, однако стартовый матч вряд ли будет легким. Сенегальская сборная остается одной из сильнейших команд Африки и обладает достаточным опытом для борьбы с грандами.

Второй матч группы начнется 17 июня в 01:00. Сборная Норвегии во главе с Эрлингом Холанном сыграет против Ирака и попытается сделать первый шаг к выходу в плей-офф.

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Лионель Месси. Фото: Reuters

Аргентина стартует матчем против Алжира

В группе J действующий чемпион мира Аргентина начнет защиту титула матчем с Алжиром. Матч запланирован на 17 июня в 04:00.

Аргентинцы считаются безоговорочными фаворитами встречи, однако африканская команда попытается навязать борьбу одному из главных претендентов на трофей. Особое внимание будет приковано к Лионелю Месси, для которого этот турнир может стать последним в карьере.

Еще один матч группы J состоится в 07:00. Сборная Австрии встретится с Иорданией в матче, который может иметь большое значение в борьбе за вторую путевку в плей-офф.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о жене Гарри Кейна, которая на протяжении многих лет остается самым близким человеком для капитана сборной Англии и сопровождает его на протяжении всей карьеры.

Также Новини.LIVE писал, что на чемпионате мира произошла первая отставка тренера после неудачных результатов команды на старте турнира.