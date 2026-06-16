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Главная ЧМ-2026 Аргентина и Франция начнут свой путь на ЧМ-2026: расписание 6-го дня

Аргентина и Франция начнут свой путь на ЧМ-2026: расписание 6-го дня

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Дата публикации 16 июня 2026 08:48
Аргентина и Франция начинают выступление на ЧМ-2026: расписание шестого дня
Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 продолжается первый тур группового этапа. В шестой игровой день свои выступления на турнире начнут действующие чемпионы мира из Аргентины и финалисты предыдущего чемпионата мира — сборная Франции.

О расписании матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Франция проведет непростой матч с Сенегалом

Программу дня в группе I откроет поединок между Францией и Сенегалом. Встреча состоится 16 июня в 22:00.

Французы традиционно входят в число главных фаворитов чемпионата мира, однако стартовый матч вряд ли будет легким. Сенегальская сборная остается одной из сильнейших команд Африки и обладает достаточным опытом для борьбы с грандами.

Второй матч группы начнется 17 июня в 01:00. Сборная Норвегии во главе с Эрлингом Холанном сыграет против Ирака и попытается сделать первый шаг к выходу в плей-офф.

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Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Reuters

Аргентина стартует матчем против Алжира

В группе J действующий чемпион мира Аргентина начнет защиту титула матчем с Алжиром. Матч запланирован на 17 июня в 04:00.

Аргентинцы считаются безоговорочными фаворитами встречи, однако африканская команда попытается навязать борьбу одному из главных претендентов на трофей. Особое внимание будет приковано к Лионелю Месси, для которого этот турнир может стать последним в карьере.

Еще один матч группы J состоится в 07:00. Сборная Австрии встретится с Иорданией в матче, который может иметь большое значение в борьбе за вторую путевку в плей-офф.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о жене Гарри Кейна, которая на протяжении многих лет остается самым близким человеком для капитана сборной Англии и сопровождает его на протяжении всей карьеры.

Также Новини.LIVE писал, что на чемпионате мира произошла первая отставка тренера после неудачных результатов команды на старте турнира.

Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Норвегии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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