Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Син відомої футболістки повторив досягнення мами на чемпіонаті світу

Син відомої футболістки повторив досягнення мами на чемпіонаті світу

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 11:38
На ЧС-2026 стався унікальний випадок: син повторив досягнення матері
Дженні Біндон під час матчу. Фото: Getty Images

Збірна Нової Зеландії розпочала свій шлях на ЧС-2026 з нічиєї проти Ірану. Команда Даррена Бейзлі двічі вела в рахунку протягом зустрічі, але завершила поєдинок з рахунком 2:2. У складі представника Океанії на Мундіалі дебютував захисник Тайлер Біндон.

Молодий футболіст уже увійшов в історію чемпіонатів світу, повідомляють Новини.LIVE.

Для захисника англійського "Ноттінгем Форест" поєдинок проти Ірану став першим у матчах чемпіонатів світу. Однак прізвище "Біндон" вже було представлене на мундіалях. Йдеться про Дженні Біндон, матір Тайлера.

Тайлер Биндон
Тайлер Біндон (ліворуч) у матчі проти Ірану. Фото: Reuters

Унікальний випадок на чемпіонатах світу

У складі жіночої збірної Нової Зеландії дуже довго місце у воротах займала Дженні Біндон. Вона відіграла в національній команді 10 років, провела на полі 77 поєдинків. Дженні була основним воротарем "All Whites" на чемпіонаті світу 2007 року в Китаї, де Нова Зеландія програла всі три матчі групового етапу і не зуміла забити жодного гола.

Тайлер Біндон вже поліпшив досягнення мами, оскільки його команда набрала перше очко на турнірі. Для Нової Зеландії це вже 3-я участь у чемпіонатах світу. Свій наступний поєдинок на Мундіалі команда проведе проти Єгипту в понеділок, 22 червня.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про дебют збірних Аргентини та Франції на Кубку світу-2026 та інші матчі ігрового дня.

Також Новини.LIVE повідомляли, ким є дружина Гаррі Кейна, головного претендента на Золотий м'яч і капітана збірної Англії.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

футбол ЧС-2026 з футболу Збірна Нової Зеландії
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації