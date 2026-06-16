На ЧС-2026 стався унікальний випадок: син повторив досягнення матері

Дженні Біндон під час матчу. Фото: Getty Images

Збірна Нової Зеландії розпочала свій шлях на ЧС-2026 з нічиєї проти Ірану. Команда Даррена Бейзлі двічі вела в рахунку протягом зустрічі, але завершила поєдинок з рахунком 2:2. У складі представника Океанії на Мундіалі дебютував захисник Тайлер Біндон.

Молодий футболіст уже увійшов в історію чемпіонатів світу, повідомляють Новини.LIVE.

Для захисника англійського "Ноттінгем Форест" поєдинок проти Ірану став першим у матчах чемпіонатів світу. Однак прізвище "Біндон" вже було представлене на мундіалях. Йдеться про Дженні Біндон, матір Тайлера.

Тайлер Біндон (ліворуч) у матчі проти Ірану. Фото: Reuters

Унікальний випадок на чемпіонатах світу

У складі жіночої збірної Нової Зеландії дуже довго місце у воротах займала Дженні Біндон. Вона відіграла в національній команді 10 років, провела на полі 77 поєдинків. Дженні була основним воротарем "All Whites" на чемпіонаті світу 2007 року в Китаї, де Нова Зеландія програла всі три матчі групового етапу і не зуміла забити жодного гола.

Тайлер Біндон вже поліпшив досягнення мами, оскільки його команда набрала перше очко на турнірі. Для Нової Зеландії це вже 3-я участь у чемпіонатах світу. Свій наступний поєдинок на Мундіалі команда проведе проти Єгипту в понеділок, 22 червня.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про дебют збірних Аргентини та Франції на Кубку світу-2026 та інші матчі ігрового дня.

Також Новини.LIVE повідомляли, ким є дружина Гаррі Кейна, головного претендента на Золотий м'яч і капітана збірної Англії.