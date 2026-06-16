Ренар заменил Лямуши во главе сборной Туниса во время ЧМ-2026

Эрве Ренар во время матча. Фото: Getty Images

Сборная Туниса снова оказалась в центре внимания во время ЧМ-2026. Команда первой уволила тренера после дебютного матча на турнире. "Карфагенские львы" оперативно нашли нового наставника.

Работать со сборной Туниса будет известный француз Эрве Ренар, сообщают Новини.LIVE.

Предыдущий наставник африканской команды Сабри Лямуши был уволен после поражения от Швеции (1:5) в поединке первого тура группового этапа ЧМ-2026. Последней каплей терпения футбольных чиновников из Туниса стало то, что сын тренера подрался с одним из болельщиков после поединка. В итоге Лямуши, который собирался работать с командой как минимум до конца Кубка Африки-2027, досрочно отправили в отставку.

Новый тренер сборной Туниса

"Карфагенских львов" возглавил француз Эрве Ренар. Этот 57-летний наставник известен своей импозантной внешностью и успехами, которых добивался со сборными из Африки и Ближнего Востока. Примечательно, что Ренар никогда не работал с мужской сборной Франции, зато тренировал женскую национальную команду страны.

Эрве Ренар дважды становился чемпионом Африки с Замбией и Кот-д'Ивуаром. Для него ЧМ-2026 станет третьим в карьере. Восемь лет назад он вывел на Мундиаль сборную Марокко. На прошлом Кубке Мира француз возглавлял Саудовскую Аравию. Эта команда заняла последнее место в группе, но при этом обыграла Аргентину (2:1), которая в итоге победила на Мундиале.

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