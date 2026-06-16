Тренер Голанна пережив клінічну смерть і вивів Норвегію на ЧС-2026

Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Збірна Норвегії підходить до чемпіонату світу-2026 не лише з одним із найкращих бомбардирів світу Ерлінгом Голанном, а й із наставником, який міг померти 25 років тому. Саме в 2001 році головний тренер норвежців Столе Сольбаккен пережив клінічну смерть після зупинки серця під час футбольного тренування.

Про трагедію Сольбаккена повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

Столе Сольбаккен. Фото: Reuters

Подія, яка змінила норвезький футбол

У 2001 році майбутній наставник збірної Норвегії брав участь у тренувальному занятті свого "Коппенгагену" перед грою з "Манчестер Юнайтед", коли гравець раптово знепритомнів через серцевий напад. Серце Сольбаккена зупинилося, а лікарям і людям, які перебували поруч, довелося боротися за його життя.

Завдяки швидкій реакції оточуючих та своєчасній реанімації тренера вдалося врятувати. Пізніше цей випадок став одним із найвідоміших у скандинавському спорті та привернув увагу до проблеми надання першої допомоги в спорті.

Після інциденту в Норвегії значно активніше почали встановлювати дефібрилятори на стадіонах і тренувальних базах, а футбольні клуби приділили більше уваги навчанню персоналу навичкам екстреної допомоги.

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Тепер він працює з командою Голанна

Через два десятиліття після тих подій наставник очолив збірну Норвегії та вивів її до фінальної частини чемпіонату світу-2026.

На турнірі норвежці розраховують на своє покоління зірок на чолі з Ерлінгом Голанном. Форвард є головною надією команди в боротьбі за вихід із групи, де суперниками норвежців стали Франція, Сенегал та Ірак.

Нагадаємо, Новини.LIVE опублікував розклад всіх матчів 6-го ігрового дня чемпіонату світу з футболу. В цей день заграють фіналісти минулого ЧС.

Раніше Новини.LIVE повідомив прізвище нового головного тренера збірної, яка вже після першої гри ЧС звільнила наставника.