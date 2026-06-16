Тренер Холанна пережил клиническую смерть и вывел Норвегию на ЧМ-2026

Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Сборная Норвегии подходит к чемпионату мира-2026 не только с одним из лучших бомбардиров мира Эрлингом Холанном, но и с тренером, который мог умереть 25 лет назад. Именно в 2001 году главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен пережил клиническую смерть после остановки сердца во время футбольной тренировки.

О трагедии Сольбаккена сообщил портал Новини.LIVE» со ссылкой на Sport.es.

Столе Сольбаккен. Фото: Reuters

Событие, которое изменило норвежский футбол

В 2001 году будущий наставник сборной Норвегии участвовал в тренировке своего "Копенгагена" перед матчем с "Манчестер Юнайтед", когда игрок внезапно потерял сознание из-за сердечного приступа. Сердце Сольбаккена остановилось, и врачам и людям, находившимся рядом, пришлось бороться за его жизнь.

Благодаря быстрой реакции окружающих и своевременной реанимации тренера удалось спасти. Позже этот случай стал одним из самых известных в скандинавском спорте и привлек внимание к проблеме оказания первой помощи в спорте.

После инцидента в Норвегии значительно активнее начали устанавливать дефибрилляторы на стадионах и тренировочных базах, а футбольные клубы уделили больше внимания обучению персонала навыкам оказания экстренной помощи.

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Сейчас он работает с командой Холанна

Спустя два десятилетия после тех событий тренер возглавил сборную Норвегии и вывел ее в финальную часть чемпионата мира-2026.

На турнире норвежцы рассчитывают на свое поколение звезд во главе с Эрлингом Холанном. Нападающий — главная надежда команды в борьбе за выход из группы, где соперниками норвежцев стали Франция, Сенегал и Ирак.

Напомним, Новини.LIVE опубликовал расписание всех матчей 6-го игрового дня чемпионата мира по футболу. В этот день сыграют финалисты прошлого ЧМ.

Ранее Новини.LIVE сообщил фамилию нового главного тренера сборной, которая уже после первого матча ЧМ уволила наставника.