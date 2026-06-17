Мбаппе забил два гола и принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026

Франция обыграла Сенегал в стартовом матче на чемпионате мира
Сборная Франции успешно стартовала на чемпионате мира-2026, обыграв Сенегал в матче первого тура группы I. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, забивший два гола во втором тайме.
О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.
Сенегал едва не преподнес сюрприз фавориту
Несмотря на статус аутсайдера, сборная Сенегала создала немало проблем французам еще до перерыва. Лучший момент в первом тайме был у Николаса Джексона, который на 25-й минуте ушел в контратаку и попал в штангу ворот Майка Меньяна.
Команда Дидье Дешама больше владела мячом, однако долго не могла найти путь к воротам Эдуара Менди. На перерыв соперники ушли без забитых мячей.
Мбаппе и Барколя решили судьбу матча
После перерыва Франция прибавила в скорости и начала создавать опасные моменты. На 66-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт после передачи Микаэля Олисе, забив свой 57-й гол за сборную Франции.
Второй гол французы забили на 82-й минуте. Адриен Рабьо развернул контратаку и вывел Брэдли Барколя один на один с вратарем, а нападающий "ПСЖ" хладнокровно переиграл Менди.
Казалось, что исход встречи уже предрешен, однако Сенегал не сдался. На 90+5-й минуте Шейх Мбае сократил отставание в счёте и вернул интригу.
Впрочем, уже в следующей атаке Франция поставила точку. Мбаппе получил мяч перед штрафной площадкой и мощным ударом в верхний угол оформил дубль, установив окончательный счет матча и свои рекорды.
Франция — Сенегал — 3:1
Голы: Мбаппе, 66, 90+6, Баркола, 82 — Мбае, 90+5.
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