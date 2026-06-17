Мбаппе приписывают роман со звездой сериала Элита Эстер Экспосито: фото

Эстер Экспосито. Фото: instagram.com/ester_exposito

Пока сборная Франции выступает на чемпионате мира-2026, внимание болельщиков приковано не только к выступлениям Килиана Мбаппе на поле. В последние месяцы нападающего активно связывают с известной испанской актрисой Эстер Экспосито.

О романе Мбаппе сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на испанские СМИ.

Эстер Экспосито. Фото: instagram.com/ester_exposito

Кто такая Эстер Экспосито

Испанская актриса, которой сейчас 26 лет, стала известна после роли Карлы Росон Калеруэги в популярном испанском сериале "Элита". После успеха проекта актриса стала одной из самых узнаваемых молодых звезд Испании и завоевала миллионы поклонников.

Экспосито также успешно работает в модельном бизнесе. Она сотрудничала с ведущими мировыми брендами и регулярно появляется на престижных светских мероприятиях и кинофестивалях.

Эстер Экспосито. Фото: instagram.com/ester_exposito

Слухи о романе с Мбаппе

Слухи о возможных отношениях между футболистом и актрисой начали активно распространяться весной 2026 года. Папарацци неоднократно замечали Мбаппе и Экспосито в одних и тех же заведениях в Париже и Мадриде.

Читайте также:

Позже французские и испанские таблоиды начали сообщать о возможном романе знаменитостей. При этом ни сам футболист, ни актриса публично не подтверждали информацию о своих отношениях.

Дополнительный резонанс вызвали фотографии с Ибицы, на которых Мбаппе и Экспосито отдыхали на яхте. Из-за этого в соцсетях даже появились слухи, что нападающий якобы покинул расположение сборной Франции ради встречи с девушкой.

Впоследствии выяснилось, что эти кадры были сделаны значительно раньше — во время отпуска футболиста.

Еще один информационный всплеск произошел весной, когда Мбаппе проходил реабилитацию после травмы. Тогда француза и Экспозито сфотографировали вместе на Сардинии.

Несмотря на множество слухов, официального подтверждения романа между Мбаппе и Экспозито пока нет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о непростой судьбе главного тренера сборной Норвегии, который едва не умер на тренировке.

Также Новини.LIVE писал о необычном прогнозе на выступление сборной Англии на чемпионате мира, который сделали львы.