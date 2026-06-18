Кейн оформив дубль, а Англія перемогла Хорватію в матчі ЧС-2026

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Збірна Англії яскраво розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026, обігравши Хорватію в центральному матчі дня. Команда Томаса Тухеля забила чотири м'ячі та здобула важливу перемогу в групі L.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Кейн і хорвати влаштували шоу до перерви

Англійці відкрили рахунок уже на старті зустрічі. На 9-й хвилині арбітр призначив пенальті після фолу Луки Модрича на Ноні Мадуеке. Домінік Лівакович спочатку парирував удар Гаррі Кейна, але через передчасний вихід із воріт пенальті перебили, і з другої спроби форвард не схибив.

Хорвати зрівняли рахунок на 36-й хвилині. Мартін Батурина завершив красиву комбінацію точним ударом у дальній кут після передачі Петра Сучича.

Однак уже за кілька хвилин Англія знову вийшла вперед. Після подачі Деклана Райса з кутового Кейн виграв боротьбу в штрафному майданчику та головою оформив дубль.

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У компенсований до першого тайму час хорвати вдруге зрівняли рахунок. Іван Перішич скинув м'яч на Роберта Мусу, який переграв Джордана Пікфорда та встановив рахунок 2:2.

Другий тайм розпочався ідеально для англійців. Уже на 47-й хвилині Джуд Беллінгем отримав передачу від Елліота Андерсона, увірвався до штрафного майданчика та точно пробив у дальній кут.

Після цього команда Тухеля контролювала перебіг зустрічі та створювала небезпечні моменти біля воріт Ліваковича. Остаточно питання про переможця зняв Маркус Рашфорд, який на 85-й хвилині завершив швидку атаку після передачі Букайо Саки.

У наступному матчі англійці зустрінуться з Панамою, тоді як Хорватія зіграє проти збірної Гани.

Англія — Хорватія — 4:2

Голи: Кейн, 12 (пен.), 42, Беллінгем, 47, Рашфорд, 85 — Батурина, 36, Муса, 45+5.

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