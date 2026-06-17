Англія та Португалія стартують на ЧС-2026: розклад сьомого дня

У боротьбу вступають Англія та Португалія: розклад на 7-й день ЧС-2026
На чемпіонаті світу-2026 чотирма матчами завершиться перший тур групового етапу. У сьомий ігровий день свої виступи на турнірі розпочнуть збірні Англії та Португалії, які вважаються фаворитами своїх груп.
Про розклад турніру повідомив портал Новини.LIVE.
Англія зіграє центральний матч дня
Найбільшу увагу приверне поєдинок групи L між Англією та Хорватією. Матч розпочнеться 17 червня о 23:00.
Англійці входять до числа головних претендентів на перемогу на чемпіонаті світу, тоді як хорвати традиційно є небезпечними суперниками на великих турнірах. Саме хорвати можуть посперечатися з "левами" за перше місце в групі.
Інший матч квартету відбудеться 18 червня о 02:00. Збірна Гани зустрінеться з Панамою в боротьбі за важливі очки, які можуть вплинути на подальшу боротьбу за плей-оф.
Португалія стартує проти ДР Конго
У групі K першою на поле вийде збірна Португалії. Команда зіграє з ДР Конго 17 червня о 20:00.
Португальці мають статус фаворитів не лише цього матчу, а й усієї групи. Водночас збірна ДР Конго спробує створити одну з перших сенсацій турніру та відібрати очки у європейського гранда.
Другий матч групи K пройде 18 червня о 05:00. Збірна Узбекистану, яка є дебютантом чемпіонатів світу, зустрінеться з Колумбією.
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Також Новини.LIVE писав, що турнір розпочався для Ліонеля Мессі та Ерлінга Голанна.