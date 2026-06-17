Англія та Португалія стартують на ЧС-2026: розклад сьомого дня

Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 чотирма матчами завершиться перший тур групового етапу. У сьомий ігровий день свої виступи на турнірі розпочнуть збірні Англії та Португалії, які вважаються фаворитами своїх груп.

Про розклад турніру повідомив портал Новини.LIVE.

Гаррі Кейн проти Хорватії. Фото: Reuters

Англія зіграє центральний матч дня

Найбільшу увагу приверне поєдинок групи L між Англією та Хорватією. Матч розпочнеться 17 червня о 23:00.

Англійці входять до числа головних претендентів на перемогу на чемпіонаті світу, тоді як хорвати традиційно є небезпечними суперниками на великих турнірах. Саме хорвати можуть посперечатися з "левами" за перше місце в групі.

Інший матч квартету відбудеться 18 червня о 02:00. Збірна Гани зустрінеться з Панамою в боротьбі за важливі очки, які можуть вплинути на подальшу боротьбу за плей-оф.

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Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Португалія стартує проти ДР Конго

У групі K першою на поле вийде збірна Португалії. Команда зіграє з ДР Конго 17 червня о 20:00.

Португальці мають статус фаворитів не лише цього матчу, а й усієї групи. Водночас збірна ДР Конго спробує створити одну з перших сенсацій турніру та відібрати очки у європейського гранда.

Другий матч групи K пройде 18 червня о 05:00. Збірна Узбекистану, яка є дебютантом чемпіонатів світу, зустрінеться з Колумбією.

Нагадаємо, раніше портал Новини. LIVE показав нову дівчину Кіліана Мбаппе, яка також є світовою знаменитістю.

Також Новини.LIVE писав, що турнір розпочався для Ліонеля Мессі та Ерлінга Голанна.