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Главная ЧМ-2026 В борьбу вступают Англия и Португалия: расписание матчей 7-го дня ЧМ-2026

В борьбу вступают Англия и Португалия: расписание матчей 7-го дня ЧМ-2026

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Дата публикации 17 июня 2026 09:15
Англия и Португалия начинают выступление на ЧМ-2026: расписание седьмого дня
Криштиану Роналду на тренировке. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 первый тур группового этапа завершится четырьмя матчами. В седьмой игровой день свои выступления на турнире начнут сборные Англии и Португалии, которые считаются фаворитами своих групп.

О расписании турнира сообщил портал Новини.LIVE.

Харри Кейн
Харри Кейн против Хорватии. Фото: Reuters

Англия сыграет центральный матч дня

Наибольшее внимание привлечет поединок группы L между Англией и Хорватией. Матч начнется 17 июня в 23:00.

Англичане входят в число главных претендентов на победу на чемпионате мира, тогда как хорваты традиционно являются опасными соперниками на крупных турнирах. Именно хорваты могут побороться с «львами» за первое место в группе.

Другой матч группы состоится 18 июня в 02:00. Сборная Ганы встретится с Панамой в борьбе за важные очки, которые могут повлиять на дальнейшую борьбу за выход в плей-офф.

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Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португалия стартует против ДР Конго

В группе K первой на поле выйдет сборная Португалии. Команда сыграет с ДР Конго 17 июня в 20:00.

Португальцы считаются фаворитами не только этого матча, но и всей группы. В то же время сборная ДР Конго постарается создать одну из первых сенсаций турнира и отобрать очки у европейского гранда.

Второй матч группы K состоится 18 июня в 05:00. Сборная Узбекистана, дебютирующая на чемпионатах мира, встретится с Колумбией.

Напомним, ранее портал Новини. LIVE показал новую девушку Килиана Мбаппе, которая также является мировой знаменитостью.

Также Новини.LIVE писал, что турнир начался для Лионеля Месси и Эрлинга Холанна.

Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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