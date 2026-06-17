Англия и Португалия начинают выступление на ЧМ-2026: расписание седьмого дня

Криштиану Роналду на тренировке. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 первый тур группового этапа завершится четырьмя матчами. В седьмой игровой день свои выступления на турнире начнут сборные Англии и Португалии, которые считаются фаворитами своих групп.

О расписании турнира сообщил портал Новини.LIVE.

Харри Кейн против Хорватии. Фото: Reuters

Англия сыграет центральный матч дня

Наибольшее внимание привлечет поединок группы L между Англией и Хорватией. Матч начнется 17 июня в 23:00.

Англичане входят в число главных претендентов на победу на чемпионате мира, тогда как хорваты традиционно являются опасными соперниками на крупных турнирах. Именно хорваты могут побороться с «львами» за первое место в группе.

Другой матч группы состоится 18 июня в 02:00. Сборная Ганы встретится с Панамой в борьбе за важные очки, которые могут повлиять на дальнейшую борьбу за выход в плей-офф.

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Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португалия стартует против ДР Конго

В группе K первой на поле выйдет сборная Португалии. Команда сыграет с ДР Конго 17 июня в 20:00.

Португальцы считаются фаворитами не только этого матча, но и всей группы. В то же время сборная ДР Конго постарается создать одну из первых сенсаций турнира и отобрать очки у европейского гранда.

Второй матч группы K состоится 18 июня в 05:00. Сборная Узбекистана, дебютирующая на чемпионатах мира, встретится с Колумбией.

Напомним, ранее портал Новини. LIVE показал новую девушку Килиана Мбаппе, которая также является мировой знаменитостью.

Также Новини.LIVE писал, что турнир начался для Лионеля Месси и Эрлинга Холанна.