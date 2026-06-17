Англия и Португалия начинают выступление на ЧМ-2026: расписание седьмого дня

В борьбу вступают Англия и Португалия: расписание матчей 7-го дня ЧМ-2026
На чемпионате мира-2026 первый тур группового этапа завершится четырьмя матчами. В седьмой игровой день свои выступления на турнире начнут сборные Англии и Португалии, которые считаются фаворитами своих групп.
О расписании турнира сообщил портал Новини.LIVE.
Англия сыграет центральный матч дня
Наибольшее внимание привлечет поединок группы L между Англией и Хорватией. Матч начнется 17 июня в 23:00.
Англичане входят в число главных претендентов на победу на чемпионате мира, тогда как хорваты традиционно являются опасными соперниками на крупных турнирах. Именно хорваты могут побороться с «львами» за первое место в группе.
Другой матч группы состоится 18 июня в 02:00. Сборная Ганы встретится с Панамой в борьбе за важные очки, которые могут повлиять на дальнейшую борьбу за выход в плей-офф.
Португалия стартует против ДР Конго
В группе K первой на поле выйдет сборная Португалии. Команда сыграет с ДР Конго 17 июня в 20:00.
Португальцы считаются фаворитами не только этого матча, но и всей группы. В то же время сборная ДР Конго постарается создать одну из первых сенсаций турнира и отобрать очки у европейского гранда.
Второй матч группы K состоится 18 июня в 05:00. Сборная Узбекистана, дебютирующая на чемпионатах мира, встретится с Колумбией.
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