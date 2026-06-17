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Головна ЧС-2026 Мессі розпочав ЧС-2026 з хет-трику, Голанн забив два голи

Мессі розпочав ЧС-2026 з хет-трику, Голанн забив два голи

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 08:18
Мессі забив три голи, а Голанн оформив два у першому турі ЧС-2026
Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters

Чинні чемпіони світу — збірна Аргентини — впевнено розпочали виступ на чемпіонаті світу-2026. Команда Ліонеля Скалоні розгромила Алжир із рахунком 3:0. Лідер "Альбіселесте" оформив хет-трик.

Ліонель Мессі заявив про свої претензії на перемогу в гонці бомбардирів Кубка світу, повідомляють Новини.LIVE.

Капітан збірної Аргентини забив гол потужним ударом з меж штрафного майданчика вже на 5-й хвилині, але арбітр зафіксував офсайд. Однак 38-річного ветерана було не зупинити. На 17-й хвилині він все ж відзначився, хоча воротар Алжиру навіть дотягнувся до м'яча, 1:0!

Обидві команди віддали перевагу атакуючому футболу, моментів у матчі було багато. Здебільшого їх створювали аргентинці, які змарнували кілька хороших нагод. На 59-й хвилині "Альбіселесте" вдалося за кілька дотиків дістатися до чужого штрафного майданчика, Зідан відбив удар Макалістера, але Ліонель Мессі добив м'яч у сітку, 2:0! "Крапку" у матчі ветеран поставив на 76-й хвилині фірмовим ударом із підкруткою, 3:0!

Аргентина — Алжир — 3:0 (1:0)

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Голи: Мессі, 17, 60, 76.

Голанн допоміг Норвегії розгромити Ірак

У матчі першого туру групи "I" норвежці дебютували на ЧС-2026. Вони були фаворитами у протистоянні з Іраком і не залишили команді Грема Арнольда жодного шансу.

"Вікінги" атакували з першої хвилини поєдинку, але змогли забити лише наприкінці першого тайму. Голанн отримав пас від Вольфа, підхопив м’яч у штрафному майданчику й точним ударом "збив павутину" з "дев’ятки", 1:0!

Через кілька хвилин Хуссейн зрівняв рахунок, вигравши боротьбу у повітрі та точно пробивши головою, 1:1! Але незабаром захисник Іраку віддав слабкий пас назад воротарю, Ерлінг Голанн перехопив м’яч і зробив дубль, 2:1! Іракські футболісти могли знову зрівняти рахунок ще до перерви, але не використали свої моменти.

Эрлинг Холанн
Ерлінг Голанн насолоджується Кубком світу. Фото: Reuters

У другому таймі тренер Сольбаккен провів низку замін, що допомогло Норвегії "дотиснути" суперника. Спочатку Естігор завершив передачу з кутового, 3:1, а незадовго до фінального свистка Хуссейн відзначився автоголом, 4:1!

Ірак — Норвегія — 1:4 (1:2)

Голи: Хуссейн, 39 — Голанн, 29, 43; Естігор, 76; Хуссейн, 90+7 (автогол).

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про феєричну гру збірної Франції, яка провалила перший тайм матчу з Сенегалом, але після перерви не залишила супернику шансів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про одразу два нові рекорди нападника Кіліана Мбаппе, який готується стати найрезультативнішим гравцем в історії чемпіонатів світу.

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Ліонель Мессі Ерлінг Холанд ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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