Кварцяний вважає Ямаля і Холанна новими Мессі та Роналду

Ліонель Мессі готується зіграти на своєму останньому чемпіонаті світу. Фото: Reuters

Колишній тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний не сумнівається, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду зможуть проявити себе на ЧС-2026. Експерт очікує від аргентинця та португальця яскравих матчів. Він нагадав, що для обох ветеранів це останній великий турнір за участю національних збірних.

Кварцяний розповів, хто замінить Мессі та Роналду у світовому футболі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Віталій Кварцяний вважає Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі символами сучасного футболу та професіоналами, які підтримують себе в ідеальній формі для спортивних турнірів. Експерт розуміє, що час цих футболістів добігає кінця, але при цьому у них є чудова нагода добре проявити себе на ЧС-2026.

Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: Reuters

"У Роналду удар нікуди не зник, гольова інтуїція просто ідеальна. Мессі взагалі з м’ячем — єдине ціле, може зробити фінт, створити момент з нічого", — заявив Кварцяний.

Нові футбольні кумири

Також Віталій Кварцяний відповів на запитання про те, хто з нинішніх молодих гравців може зайняти місця Мессі та Роналду у світовому футболі. Український тренер виділив лідерів збірних Норвегії та Іспанії. Мова йде про Ерлінга Голанна та Ламіна Ямаля. За словами фахівця, молоді футболісти вже зайняли свою нішу.

Читайте також:

Ерлінг Голанн працює на тренуванні. Фото: Reuters

"У одному з останніх товариських матчів збірної Норвегії Голанн мені не сподобався: бігав так, ніби боявся втратити труси. Але загалом він — машина, як Ібрагімович. Ямаль — справді нестандартна перспективна зірка номер один. Дуже талановитий хлопець. Тому мій вибір — це Голланн та Ямаль", — розповів Кварцяний.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально описали всі футбольні матчі 6-го ігрового дня, які відбудуться на чемпіонаті світу.

Раніше Новини.LIVE назвали прізвище нового головного тренера збірної Тунісу. Ним виявився відомий французький фахівець.