Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Кварцяний назвав гравців, які замінять Мессі та Роналду

Кварцяний назвав гравців, які замінять Мессі та Роналду

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 18:19
Кварцяний вважає Ямаля і Холанна новими Мессі та Роналду
Ліонель Мессі готується зіграти на своєму останньому чемпіонаті світу. Фото: Reuters

Колишній тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний не сумнівається, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду зможуть проявити себе на ЧС-2026. Експерт очікує від аргентинця та португальця яскравих матчів. Він нагадав, що для обох ветеранів це останній великий турнір за участю національних збірних.

Кварцяний розповів, хто замінить Мессі та Роналду у світовому футболі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Віталій Кварцяний вважає Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі символами сучасного футболу та професіоналами, які підтримують себе в ідеальній формі для спортивних турнірів. Експерт розуміє, що час цих футболістів добігає кінця, але при цьому у них є чудова нагода добре проявити себе на ЧС-2026

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: Reuters

"У Роналду удар нікуди не зник, гольова інтуїція просто ідеальна. Мессі взагалі з м’ячем — єдине ціле, може зробити фінт, створити момент з нічого", — заявив Кварцяний.

Нові футбольні кумири

Також Віталій Кварцяний відповів на запитання про те, хто з нинішніх молодих гравців може зайняти місця Мессі та Роналду у світовому футболі. Український тренер виділив лідерів збірних Норвегії та Іспанії. Мова йде про Ерлінга Голанна та Ламіна Ямаля. За словами фахівця, молоді футболісти вже зайняли свою нішу. 

Читайте також:
Эрлинг Холанн
Ерлінг Голанн працює на тренуванні. Фото: Reuters

"У одному з останніх товариських матчів збірної Норвегії Голанн мені не сподобався: бігав так, ніби боявся втратити труси. Але загалом він — машина, як Ібрагімович. Ямаль — справді нестандартна перспективна зірка номер один. Дуже талановитий хлопець. Тому мій вибір — це Голланн та Ямаль", — розповів Кварцяний.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально описали всі футбольні матчі 6-го ігрового дня, які відбудуться на чемпіонаті світу.

Раніше Новини.LIVE назвали прізвище нового головного тренера збірної Тунісу. Ним виявився відомий французький фахівець.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Віталій Кварцяний
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації