Кварцяный считает Ямаля с Холанном новыми Месси и Роналду

Лионель Месси готовится сыграть на своем последнем чемпионате мира. Фото: Reuters

Бывший тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный не сомневается, что Лионель Месси и Криштиану Роналду смогут проявить себя на ЧМ-2026. Эксперт ждет от аргентинца и португальца ярких матчей. Он напомнил, что для обоих ветеранов это последний крупный турнир с участием сборных.

Кварцяный рассказал, кто заменит Месси и Роналду в мировом футболе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Виталий Кварцяный считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси символами современного футбола и профессионалами, которые поддерживают себя в идеальной готовности для спортивных турниров. Эксперт понимает, что время этих футболистов заканчивается, но при этом у них есть хорошая возможность хорошо себя проявить на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters

"У Роналду удар никуда не делся, голевая интуиция просто идеальна. Месси вообще с мячом единое целое, может сделать финт, создать момент из ничего", — заявил Кварцяный.

Новые футбольные кумиры

Также Виталий Кварцяный ответил на вопрос о том, кто из нынешних молодых игроков может занять места Месси и Роналду в мировом футболе. Украинский тренер выделил лидеров сборных Норвегии и Испании. Речь об Эрлинге Холанне и Ламине Ямале. По словам специалиста, юные футболисты уже заняли свою нишу.

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Эрлинг Холанн работает на тренировке. Фото: Reuters

"В одном из последних товарищеских матчей сборной Норвегии Холанн мне не понравился: бегал так, будто трусы боялся потерять. Но в общем-то он машина, как Ибрагимович. Ямаль — действительно нестандартная перспективная звезда номер один. Очень талантливый парень. Поэтому мой выбор — это Холланн и Ямаль", — рассказал Кварцяный.

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