Арбитра ЧМ-2026 обвинили в расизме после жеста, который заметили на видео

Шон Эванс во время матча. Фото: Getty Images

Во время чемпионата мира в США был зафиксирован очередной скандал. На этот раз в центре внимания оказался один из судей, работающих на турнире. Австралийца Шона Эванса заподозрили в расизме.

Всему виной оказался жест, который он сделал на камеру, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Австралийский рефери Шон Эванс получил назначение на VAR матча ЧМ-2026, в которых сыграли сборные Германии и Кюрасао. Скандал разразился уже после поединка. Представители антидискриминационной организации Fare Network сообщили, что на видео с арбитром может быть расистский жест.

Шон Эванс (слева) и его жест. Фото: скриншот YouTube

В чем обвиняют судью

На кадрах из комнаты арбитров VAR видно, что Шон Эванс позирует, демонстрируя странный жест левой рукой. Его можно охарактеризовать, как перевернутое сообщение "ОК". Большой и указательный пальцы правой руки австралийца сложены кольцом, а три других лежат ровно. В последние годы подобный жест стали использовать как символ превосходства белой расы (White power).

После поступления жалобы ФИФА инициировала проведение расследования. Рефери объяснил, что его пальцы непроизвольно сжались из-за волнения, а совпадение с расистским жестом оказалось случайным. Инспекторы не нашли признаков вины Шона Эванса, которого вернули к работе на ЧМ-2026.

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