Арбітра ЧС-2026 звинуватили в расизмі після жесту, який помітили на відео

Суддю ЧС-2026 звинуватили в расизмі через неоднозначний жест
Під час чемпіонату світу у США стався черговий скандал. Цього разу в центрі уваги опинився один із суддів, які працюють на турнірі. Австралійця Шона Еванса запідозрили в расизмі.
Причиною всього став жест, який він зробив на камеру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.
Австралійський рефері Шон Еванс отримав призначення на VAR матчу ЧС-2026, у якому зіграли збірні Німеччини та Кюрасао. Скандал вибухнув уже після поєдинку. Представники антидискримінаційної організації Fare Network повідомили, що на відео з арбітром може бути расистський жест.
У чому звинувачують суддю
На кадрах із кімнати арбітрів VAR видно, що Шон Еванс позує, демонструючи дивний жест лівою рукою. Його можна охарактеризувати як перевернуте повідомлення "ОК". Великий і вказівний пальці правої руки австралійця складені в кільце, а три інші лежать рівно. В останні роки подібний жест стали використовувати як символ переваги білої раси (White power).
Після надходження скарги ФІФА ініціювала проведення розслідування. Арбітр пояснив, що його пальці мимоволі стиснулися через хвилювання, а збіг із расистським жестом виявився випадковим. Інспектори не виявили ознак провини Шона Еванса, якого повернули до роботи на ЧС-2026.
Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, які матчі відбудуться на 6-й день чемпіонату світу, а також оцінили шанси суперників на перемогу.
Раніше Новини.LIVE писали, що на Кубку світу з'явився новий герой. Це скромний голкіпер збірної Кабо-Верде, на якого за добу підписалося 5 млн осіб.