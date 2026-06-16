Арбітра ЧС-2026 звинуватили в расизмі після жесту, який помітили на відео

Шон Еванс під час матчу. Фото: Getty Images

Під час чемпіонату світу у США стався черговий скандал. Цього разу в центрі уваги опинився один із суддів, які працюють на турнірі. Австралійця Шона Еванса запідозрили в расизмі.

Причиною всього став жест, який він зробив на камеру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Австралійський рефері Шон Еванс отримав призначення на VAR матчу ЧС-2026, у якому зіграли збірні Німеччини та Кюрасао. Скандал вибухнув уже після поєдинку. Представники антидискримінаційної організації Fare Network повідомили, що на відео з арбітром може бути расистський жест.

Шон Еванс (ліворуч) і його жест. Фото: скриншот YouTube

У чому звинувачують суддю

На кадрах із кімнати арбітрів VAR видно, що Шон Еванс позує, демонструючи дивний жест лівою рукою. Його можна охарактеризувати як перевернуте повідомлення "ОК". Великий і вказівний пальці правої руки австралійця складені в кільце, а три інші лежать рівно. В останні роки подібний жест стали використовувати як символ переваги білої раси (White power).

Після надходження скарги ФІФА ініціювала проведення розслідування. Арбітр пояснив, що його пальці мимоволі стиснулися через хвилювання, а збіг із расистським жестом виявився випадковим. Інспектори не виявили ознак провини Шона Еванса, якого повернули до роботи на ЧС-2026.

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