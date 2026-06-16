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Главная ЧМ-2026 Сборная Бразилии может потерять одного из лидеров из-за травмы

Сборная Бразилии может потерять одного из лидеров из-за травмы

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Дата публикации 16 июня 2026 17:21
Рафинья может пропустить следующий матч Бразилии на ЧМ-2026
Рафинья во время матча. Фото: Reuters

У сборной Бразилии могут возникнуть кадровые проблемы на ЧМ-2026. Сразу несколько футболистов команды тренируются по индивидуальной программе. Они могут пропустить следующий поединок "селесао" на турнире. 

Карло Анчелотти придется решить сложную задачу по ходу турнира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Globo

Стартовый поединок сборной Бразилии на Кубке Мира против Марокко (1:1) не только обернулся серьезной критикой, но и привел к кадровым проблемам. Сразу три футболиста основного состава после финального свистка арбитра с трудом передвигались по полю. Один из них пропустил две тренировки "селесао". 

Габриэл Магальяйнс
Бразилец Габриэл Магальяйнс. Фото: Reuters

Что происходит в сборной Бразилии 

Вингер каталонской "Барселоны" Рафинья долго без сил лежал на газоне после ничьей с Марокко. Бруно Гимарайнс хромал, когда покидал после, Габриэл Магальяйнс выглядел обессиленным. Позже оказалось, что у этих трех футболистов переутомление. 

На следующий день все они пропустили восстановительную тренировку. Сейчас Габриэл и Бруно занимаются по индивидуальной программе, Рафинья работает с персональным тренером. Не исключено, что он не выйдет на поле 20 июня, когда сборная Бразилии сыграет на ЧМ-2026 против Гаити

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Рафинья ЧМ-2026 по футболу Сборная Бразилии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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