Рафинья может пропустить следующий матч Бразилии на ЧМ-2026

Рафинья во время матча. Фото: Reuters

У сборной Бразилии могут возникнуть кадровые проблемы на ЧМ-2026. Сразу несколько футболистов команды тренируются по индивидуальной программе. Они могут пропустить следующий поединок "селесао" на турнире.

Карло Анчелотти придется решить сложную задачу по ходу турнира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Globo.

Стартовый поединок сборной Бразилии на Кубке Мира против Марокко (1:1) не только обернулся серьезной критикой, но и привел к кадровым проблемам. Сразу три футболиста основного состава после финального свистка арбитра с трудом передвигались по полю. Один из них пропустил две тренировки "селесао".

Бразилец Габриэл Магальяйнс. Фото: Reuters

Что происходит в сборной Бразилии

Вингер каталонской "Барселоны" Рафинья долго без сил лежал на газоне после ничьей с Марокко. Бруно Гимарайнс хромал, когда покидал после, Габриэл Магальяйнс выглядел обессиленным. Позже оказалось, что у этих трех футболистов переутомление.

На следующий день все они пропустили восстановительную тренировку. Сейчас Габриэл и Бруно занимаются по индивидуальной программе, Рафинья работает с персональным тренером. Не исключено, что он не выйдет на поле 20 июня, когда сборная Бразилии сыграет на ЧМ-2026 против Гаити.

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