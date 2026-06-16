Рафінья може пропустити наступний матч Бразилії на ЧС-2026

Рафінья під час матчу. Фото: Reuters

У збірній Бразилії можуть виникнути кадрові проблеми на ЧС-2026. Одразу декілька футболістів команди тренуються за індивідуальною програмою. Вони можуть пропустити наступний матч "селесао" на турнірі.

Карло Анчелотті доведеться вирішити складне завдання в ході турніру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Globo.

Стартовий матч збірної Бразилії на Кубку світу проти Марокко (1:1) не тільки викликав серйозну критику, а й призвів до кадрових проблем. Відразу троє футболістів основного складу після фінального свистка арбітра ледве пересувалися полем. Один із них пропустив два тренування "селесао".

Бразилець Габріель Магальяйнс. Фото: Reuters

Що відбувається у збірній Бразилії

Вінгер каталонської "Барселони" Рафінья довго без сил лежав на газоні після нічиєї з Марокко. Бруно Гімарайнс кульгав, коли залишав поле, Габріель Магальяйнс виглядав знесиленим. Пізніше з'ясувалося, що у цих трьох футболістів перевтома.

Наступного дня всі вони пропустили відновлювальне тренування. Зараз Габріель і Бруно тренуються за індивідуальною програмою, Рафінья працює з персональним тренером. Не виключено, що він не вийде на поле 20 червня, коли збірна Бразилії зіграє на ЧС-2026 проти Гаїті.

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