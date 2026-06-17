Месси забил три мяча, Холанн оформил два гола в первом туре ЧМ-2026

Месси начал ЧМ-2026 с хет-трика, Холанн забил два гола
Действующие чемпионы мира сборная Аргентины уверенно стартовали на Мундиале-2026. Команда Лионеля Скалони разгромила Алжир со счетом 3:0. Лидер "Альбиселесте" оформил хет-трик.
Лионель Месси сделал заявку на победу в споре бомбардиров Кубка Мира, сообщают Новини.LIVE.
Капитан сборной Аргентины забил гол мощным ударом из пределов штрафной уже на 5-й минуте, но рефери просигнализировал об офсайде. Однако 38-летнего ветерана было не остановить. На 17-й минуте он все же отличился, хотя вратарь Алжира даже дотянулся до мяча, 1:0!
Обе команды отдали преимущество атакующему футболу, моментов в матче было много. В основном их создавали аргентинцы, которые упустили несколько хороших моментов. На 59-й минуте "Альбиселесте" удалось в несколько касаний дойти до чужой штрафной, Зидан отбил удар Макаллистера, но Лионель Месси добил мяч в сетку, 2:0! "Точку" в матче ветеран поставил на 76-й минуте фирменным ударом с подкруткой, 3:0!
Аргентина — Алжир — 3:0 (1:0)
Голы: Месси, 17, 60, 76.
Холанн помог Норвегии разгромить Ирак
В матче первого тура группы "I" норвежцы дебютировали на ЧМ-2026. Они были фаворитами в противостоянии с Ираком и не оставили команде Грэма Арнольда ни единого шанса.
"Викинги" атаковали с первой минуты поединка, но смогли забить только на исходе получала игры. Холанн получил пас от Вольфа, подхватил мяч в штрафной и точным ударом "сбил паутину" с "девятки", 1:0!
Несколько минут спустя Хуссейн восстановил паритет после того, как выиграл борьбу в воздухе и точно пробил головой, 1:1! Но вскоре защитник Ирака отдал слабый пас назад вратарю, Эрлинг Холанн перехватил мяч и сделал дубль, 2:1! Иракские футболисты могли снова сравнять счет еще до перерыва, но не использовали свои моменты.
Во втором тайме тренер Сольбаккен провел ряд замен, что помогло Норвегии "дожать" соперника. Сначала Эстигор замкнул передачу с углового, 3:1, а незадолго до финального свистка Хуссейн отметился автоголом, 4:1!
Ирак — Норвегия — 1:4 (1:2)
Голы: Хуссейн, 39 — Холанн, 29, 43; Эстигор, 76; Хуссейн, 90+7 (автогол).
Напомним, Новини.LIVE писали о фееричной игре сборной Франции, которая провалила первый тайм матча с Сенегалом, но после перерыва не оставила сопернику шансов.
Ранее Новини.LIVE сообщали о сразу двух новых рекордах форварда Килиана Мбаппе, который готовится стать самым результативных игроком в истории чемпионатов мира.