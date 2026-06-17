Месси забил три мяча, Холанн оформил два гола в первом туре ЧМ-2026

Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters

Действующие чемпионы мира сборная Аргентины уверенно стартовали на Мундиале-2026. Команда Лионеля Скалони разгромила Алжир со счетом 3:0. Лидер "Альбиселесте" оформил хет-трик.

Лионель Месси сделал заявку на победу в споре бомбардиров Кубка Мира, сообщают Новини.LIVE.

Капитан сборной Аргентины забил гол мощным ударом из пределов штрафной уже на 5-й минуте, но рефери просигнализировал об офсайде. Однако 38-летнего ветерана было не остановить. На 17-й минуте он все же отличился, хотя вратарь Алжира даже дотянулся до мяча, 1:0!

Обе команды отдали преимущество атакующему футболу, моментов в матче было много. В основном их создавали аргентинцы, которые упустили несколько хороших моментов. На 59-й минуте "Альбиселесте" удалось в несколько касаний дойти до чужой штрафной, Зидан отбил удар Макаллистера, но Лионель Месси добил мяч в сетку, 2:0! "Точку" в матче ветеран поставил на 76-й минуте фирменным ударом с подкруткой, 3:0!

Аргентина — Алжир — 3:0 (1:0)

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Голы: Месси, 17, 60, 76.

Холанн помог Норвегии разгромить Ирак

В матче первого тура группы "I" норвежцы дебютировали на ЧМ-2026. Они были фаворитами в противостоянии с Ираком и не оставили команде Грэма Арнольда ни единого шанса.

"Викинги" атаковали с первой минуты поединка, но смогли забить только на исходе получала игры. Холанн получил пас от Вольфа, подхватил мяч в штрафной и точным ударом "сбил паутину" с "девятки", 1:0!

Несколько минут спустя Хуссейн восстановил паритет после того, как выиграл борьбу в воздухе и точно пробил головой, 1:1! Но вскоре защитник Ирака отдал слабый пас назад вратарю, Эрлинг Холанн перехватил мяч и сделал дубль, 2:1! Иракские футболисты могли снова сравнять счет еще до перерыва, но не использовали свои моменты.

Эрлинг Холанн наслаждается Кубком Мира. Фото: Reuters

Во втором тайме тренер Сольбаккен провел ряд замен, что помогло Норвегии "дожать" соперника. Сначала Эстигор замкнул передачу с углового, 3:1, а незадолго до финального свистка Хуссейн отметился автоголом, 4:1!

Ирак — Норвегия — 1:4 (1:2)

Голы: Хуссейн, 39 — Холанн, 29, 43; Эстигор, 76; Хуссейн, 90+7 (автогол).

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