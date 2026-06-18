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Главная ЧМ-2026 Англия в матче с шестью голами обыграла Хорватию

Англия в матче с шестью голами обыграла Хорватию

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Дата публикации 18 июня 2026 02:51
Кейн забил два гола, а Англия победила Хорватию в матче ЧМ-2026
Харри Кейн. Фото: Reuters

Сборная Англии ярко начала выступление на чемпионате мира-2026, обыграв Хорватию в главном матче дня. Команда Томаса Тухеля забила четыре гола и одержала важную победу в группе L.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Кейн и хорваты устроили шоу до перерыва

Англичане открыли счет уже на старте встречи. На 9-й минуте арбитр назначил пенальти после фола Луки Модрича на Нони Мадуэке. Доминик Ливакович сначала парировал удар Харри Кейна, но из-за преждевременного выхода из ворот пенальти перебили, и со второй попытки нападающий не промахнулся.

Хорваты сравняли счет на 36-й минуте. Мартин Батурина завершил красивую комбинацию точным ударом в дальний угол после передачи Петра Сучича.

Однако уже через несколько минут Англия вновь вышла вперед. После подачи Деклана Райса с углового Кейн выиграл борьбу в штрафной площадке и головой оформил дубль.

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В добавленное к первому тайму время хорваты во второй раз сравняли счёт. Иван Перишич скинул мяч на Роберта Мусу, который переиграл Джордана Пикфорда и установил счёт 2:2.

Второй тайм начался идеально для англичан. Уже на 47-й минуте Джуд Беллингем получил передачу от Эллиота Андерсона, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол.

После этого команда Тухеля контролировала ход встречи и создавала опасные моменты у ворот Ливаковича. Окончательно снял вопрос о победителе Маркус Рашфорд, который на 85-й минуте завершил быструю атаку после передачи Букайо Саки.

В следующем матче англичане встретятся с Панамой, а Хорватия сыграет против сборной Ганы.

Англия — Хорватия — 4:2

Голы: Кейн, 12 (пен.), 42, Беллингем, 47, Рашфорд, 85 — Батурина, 36, Муса, 45+5.

Напомним, Новини.LIVE ранее сообщали о том, что Португалия потеряла очки в матче с дебютантом чемпионата мира.

Также Новини.LIVE писали о девушке Килиана Мбаппе, которая уже долгое время находится рядом с лидером сборной Франции. Несмотря на внимание прессы к ее личной жизни, она продолжает развивать собственную карьеру и редко появляется с футболистом.

Сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная Хорватии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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