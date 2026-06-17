Роналду не забив, а Португалія втратила очки зі збірною ДР Конго

Матч Португалія — ДР Конго. Фото: Reuters

Збірна Португалії невдало стартувала на чемпіонаті світу-2026. Команда Роберто Мартінеса не змогла обіграти дебютанта турніру — ДР Конго в рамках першого туру групи K.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Португальці швидко відкрили рахунок

Португалія активно розпочала матч і вже на 6-й хвилині повела у рахунку. Після подачі Педру Нету з лівого флангу Жоау Невеш виграв боротьбу в штрафному майданчику та головою відправив м'яч у сітку воріт суперника.

Поступово футболісти ДР Конго почали все частіше переходити на половину поля суперника та нав'язувати боротьбу одному з фаворитів турніру. Африканці частіше атакували за португальців.

Африканці покарали Португалію

На останніх секундах першого тайму збірна ДР Конго скористалася стандартним положенням. Після подачі Артюра Масуаку з кутового Йоан Вісса виграв верхову боротьбу на дальній стійці та зрівняв рахунок.

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Після перерви Португалія володіла ініціативою та намагалася вийти вперед у рахунку. Особливу увагу було прикуто до Кріштіану Роналду, який мав кілька нагод відзначитися, але реалізувати їх не зміг.

Найактивніше після виходу на заміну виглядав Франсішку Консейсан, однак навіть його поява не допомогла європейцям знайти шлях до другого гола.

У підсумку ДР Конго здобула історичне очко у своєму дебютному матчі на чемпіонатах світу.

У наступному турі Португалія зіграє проти Узбекистану, а ДР Конго зустрінеться зі збірною Колумбії.

Португалія — ДР Конго — 1:1

Голи: Невеш, 6 — Вісса, 45+5.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше повідомляв про розклад матчів сьомого ігрового дня чемпіонату світу-2026.

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