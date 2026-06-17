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Главная ЧМ-2026 Португалия с Роналду неожиданно не смогла обыграть дебютанта ЧМ

Португалия с Роналду неожиданно не смогла обыграть дебютанта ЧМ

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Дата публикации 17 июня 2026 23:10
Роналду не забил, а Португалия потеряла очки в матче со сборной ДР Конго
Матч «Португалия» — «ДР Конго». Фото: Reuters

Сборная Португалии неудачно стартовала на чемпионате мира-2026. Команда Роберто Мартинеса не смогла обыграть дебютанта турнира — ДР Конго в рамках первого тура группы K.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Португальцы быстро открыли счет

Португалия активно начала матч и уже на 6-й минуте вышла вперед. После подачи Педру Нету с левого фланга Жоау Невеш выиграл борьбу в штрафной площадке и головой отправил мяч в сетку ворот соперника.

Постепенно футболисты ДР Конго начали все чаще переходить на половину поля соперника и навязывать борьбу одному из фаворитов турнира. Африканцы атаковали чаще, чем португальцы.

Африканцы наказали Португалию

На последних секундах первого тайма сборная ДР Конго реализовала стандартное положение. После подачи Артура Масуаку с углового Йоан Висса выиграл верховую борьбу у дальней штанги и сравнял счет.

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После перерыва Португалия владела инициативой и пыталась выйти вперед в счете. Особое внимание было приковано к Криштиану Роналду, у которого было несколько возможностей отличиться, но реализовать их он не смог.

Наиболее активно после выхода на замену выглядел Франсишку Консейсан, однако даже его появление не помогло европейцам найти путь к второму голу.

В итоге ДР Конго заработала историческое очко в своём дебютном матче на чемпионатах мира.

В следующем туре Португалия сыграет против Узбекистана, а ДР Конго встретится со сборной Колумбии.

Португалия — ДР Конго — 1:1

Голы: Невеш, 6 — Висса, 45+5.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее сообщал о расписании матчей седьмого игрового дня чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал о личной жизни Килиана Мбаппе и рассказывал, кто такая девушка капитана сборной Франции.

Сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная ДР Конго по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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