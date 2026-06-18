Самая красивая фанатка ЧМ-2022 через 4 года снова зажгла на матче Хорватии

Ивана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Хорватская модель Ивана Кнолль вновь стала одной из самых заметных гостей чемпионата мира по футболу. Известная болельщица поддержала сборную Хорватии в стартовом матче турнира против Англии.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети девушки.

Ивана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Кнолль вернулась на чемпионат мира

Во время матча группы L Ивана Кнолль появилась на трибунах в традиционных для себя цветах сборной Хорватии. Модель охотно общалась с болельщиками и фотографировалась с фанатами, которые узнавали ее еще до стартового свистка.

Отметим, что мировую известность Кнолль приобрела во время чемпионата мира-2022 в Катаре. Тогда ее называли самой сексуальной болельщицей турнира.

Обещание в случае победы Хорватии

Накануне чемпионата мира Ивана напомнила о своем громком заявлении, сделанном еще в конце 2025 года. Модель пообещала особо отпраздновать победу сборной Хорватии на мундиале, если команде удастся завоевать трофей.

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Впрочем, старт турнира для хорватов оказался неудачным. Команда уступила Англии со счётом 2:4, хотя дважды сумела сравнять счет в первом тайме.

В следующем туре сборная Хорватии сыграет против Панамы и постарается улучшить свои шансы на выход в плей-офф.

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