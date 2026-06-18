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Главная ЧМ-2026 Самая известная болельщица сборной Хорватии снова зажгла на чемпионате мира

Самая известная болельщица сборной Хорватии снова зажгла на чемпионате мира

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 09:20
Самая красивая фанатка ЧМ-2022 через 4 года снова зажгла на матче Хорватии
Ивана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Хорватская модель Ивана Кнолль вновь стала одной из самых заметных гостей чемпионата мира по футболу. Известная болельщица поддержала сборную Хорватии в стартовом матче турнира против Англии.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети девушки.

Ивана Кнолль
Ивана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Кнолль вернулась на чемпионат мира

Во время матча группы L Ивана Кнолль появилась на трибунах в традиционных для себя цветах сборной Хорватии. Модель охотно общалась с болельщиками и фотографировалась с фанатами, которые узнавали ее еще до стартового свистка.

Отметим, что мировую известность Кнолль приобрела во время чемпионата мира-2022 в Катаре. Тогда ее называли самой сексуальной болельщицей турнира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обещание в случае победы Хорватии

Накануне чемпионата мира Ивана напомнила о своем громком заявлении, сделанном еще в конце 2025 года. Модель пообещала особо отпраздновать победу сборной Хорватии на мундиале, если команде удастся завоевать трофей.

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Впрочем, старт турнира для хорватов оказался неудачным. Команда уступила Англии со счётом 2:4, хотя дважды сумела сравнять счет в первом тайме.

В следующем туре сборная Хорватии сыграет против Панамы и постарается улучшить свои шансы на выход в плей-офф.

Напомним, Новини.LIVE ранее сообщали, что Португалия не смогла обыграть дебютанта ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE писали о девушке Килиана Мбаппе, которая поражает своей внешностью. Она также является звездой в Испании.

ЧМ-2026 по футболу болельщики Сборная Хорватии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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