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Головна ЧС-2026 Топ-5 найгарніших уболівальниць ЧС-2026

Топ-5 найгарніших уболівальниць ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 22:43
Найгарніші уболівальниці ЧС-2026: хто підкорив трибуни турніру
Уболівальниці на ЧС-2026. Фото: сторінки уболівальниці в Іnstagram

Чемпіонат світу-2026 вже подарував уболівальникам чимало яскравих моментів не лише на футбольному полі. У центрі уваги також опинилися й ефектні вболівальниці, чиї фотографії зі стадіонів активно обговорюють у соцмережах.

Про п’ять найпомітніших уболівальниць чемпіонату світу повідомив портал Новини.LIVE.

Алиша Ньюман
Аліша Ньюман. Фото: instagram.com/alyshanewman

Аліша Ньюман

Однією з найвідоміших гостей турніру стала канадська легкоатлетка Аліша Ньюман. Бронзова призерка Олімпійських ігор підтримала збірну Канади на матчі проти Боснії і Герцеговини в Торонто.

Спортсменка давно відома далеко за межами легкої атлетики, а її поява на трибунах чемпіонату світу викликала значний інтерес серед уболівальників.

Грейси Крамер
Грейсі Крамер. Фото: instagram.com/gracie.kramer

Грейсі Крамер

Американська блогерка Грейсі Крамер відвідала стартовий матч збірної США на домашньому чемпіонаті світу. Поєдинок проти Парагваю вона переглядала з VIP-ложі, активно ділячись атмосферою турніру зі своїми підписниками.

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Після гри фотографії та відео з її акаунтів швидко набрали популярність у соцмережах.

Марин Эль Имер
Марін Ель Імер. Фото: instagram.com/marinelhimer

Марін Ель Імер

Франко-марокканська модель Марін Ель Імер підтримувала збірну Марокко під час матчу з Бразилією. Після поєдинку вона опублікувала серію світлин зі стадіону в Лос-Анджелесі.

Особливу увагу привернув образ моделі в кольорах марокканського прапора, який активно обговорювали користувачі соцмереж. Вона також побувала на грі Франції проти Сенегалу.

Викаграм
Вікаграм. Фото: instagram.com/vikagrram

Вікаграм

Блогерка Вікаграм також стала однією з найпомітніших гостей турніру. Для відвідування матчу вона обрала футболку мадридського "Реалу", що відрізняло її від інших уболівальників.

Після гри дівчина опублікувала фотографії зі стадіону, які швидко розлетілися мережею та зібрали тисячі реакцій.

Ивана Кнолль
Івана Кнолль. Фото: Reuters

Івана Кнолль

Хорватська модель та інфлюенсерка Івана Кнолль уже давно стала однією з найвідоміших футбольних уболівальниць світу. Після яскравих появ на чемпіонаті світу в Катарі вона зберегла статус справжньої зірки трибун.

На ЧС-2026 Кнолль продовжує підтримувати збірну Хорватії та регулярно публікує фотографії з матчів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про розклад матчів десятого дня чемпіонату світу, який включав одразу кілька поєдинків за участю фаворитів турніру.

Також Новини.LIVE писав про кохану одного з найталановитіших футболістів збірної Португалії, яка стала справжньою сенсацією чемпіонату світу.

ЧС-2026 з футболу вболівальники дівчата
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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