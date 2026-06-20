Німеччина зіграє з Кот-д'Івуаром, а Нідерланди — зі Швецією: розклад 10-го дня ЧС-2026

Мануель Нойєр та німецькі фанати на ЧС-2026. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 продовжується другий тур групового етапу. У 10-й ігровий день на вболівальників чекають чотири поєдинки в групах E та F, де можуть визначитися перші команди, близькі до виходу в плейоф.

Про розклад матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Головний тренер Німеччини Юліан Нагельсман. Фото: Reuters

Німеччина та Кот-д'Івуар розіграють перше місце

Центральним матчем дня в групі E стане протистояння Німеччини та Кот-д'Івуару. Обидві команди стартували з перемог і мають по три очки.

Німці у першому турі розгромили Кюрасао з рахунком 7:1 та стали найрезультативнішою командою турніру. Кот-д'Івуар, своєю чергою, завдяки мінімальній перемозі над Еквадором також зберігає чудові шанси на вихід до наступного раунду.

Для Еквадору та Кюрасао очний матч матиме особливе значення. Поразка може практично позбавити будь-яку з команд шансів на плейоф, тому суперники будуть змушені грати на перемогу.

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Нідерланди не мають права на помилку

Не менш цікава ситуація склалася в групі F. Швеція після розгрому Тунісу з рахунком 5:1 несподівано одноосібно очолила квартет.

Натомість Нідерланди втратили перемогу над Японією, пропустивши наприкінці матчу та зігравши внічию 2:2. Тепер команді Рональда Кумана необхідно набирати три очки в матчі зі шведами, щоб не ускладнювати собі турнірне становище перед заключним туром.

У другому поєдинку групи Японія спробує закріпити успішний старт турніру в грі проти Тунісу. Азійська команда вже відібрала очки у Нідерландів, тоді як тунісці після поразки від Швеції опинилися в складному становищі та потребують позитивного результату.

Матч Нідерланди — Швеція відкриє програму дня 20 червня о 20:00. Після нього Німеччина о 23:00 зіграє з Кот-д'Івуаром, а вночі та вранці відбудуться зустрічі Еквадор — Кюрасао (3:00) та Туніс — Японія (7:00).

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше повідомляли про успішний виступ збірної США, яка без особливих проблем здолала Австралію та забезпечила собі вихід до наступного раунду чемпіонату світу.

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