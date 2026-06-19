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Головна ЧС-2026 Де Ла Фуенте розповів про проблему з Ямалем у збірній Іспанії

Де Ла Фуенте розповів про проблему з Ямалем у збірній Іспанії

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Дата публікації: 19 червня 2026 12:45
Тренер збірної Іспанії здивував своєю заявою щодо перспектив Ямаля
Ламін Ямаль у матчі проти Кабо-Верде. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте відповів на запитання щодо стану Ламіна Ямаля. Лідер команди прибув на ЧС-2026 із наслідками травми. Він досі не встиг повністю відновитися.

Ямаль зіграє проти Саудівської Аравії, але не весь матч, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Ламін Ямаль отримав травму двоголового м’яза стегна ще в квітні, через що пропустив кінець сезону. Він поїхав на ЧС-2026 разом зі збірною Іспанії, проте в першому матчі з Кабо-Верде вийшов на поле лише з лави запасних. Не виключено, що в поєдинку проти Саудівської Аравії ситуація повториться.

Що тренер сказав про стан здоров’я Ламіна

Наставник збірної Іспанії виключив можливість того, що лідер команди зіграє весь матч другого туру групового етапу на Кубку світу. Ламін Ямаль вийде на поле лише на 45 хвилин. Тренер ще не знає, коли саме це відбудеться.

"Матчі рідко виграються в першому таймі. Друга половина гри завжди важливіша. Будемо дивитися за обставинами. Можливо, Ламін вийде наприкінці зустрічі, коли його присутність може стати вирішальним фактором", — пояснив Де Ла Фуенте.

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Зустріч Іспанії та Саудівської Аравії відбудеться в неділю, 21 червня, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли про всі матчі 9-го ігрового дня, які сьогодні відбудуться на чемпіонаті світу.

Раніше Новини.LIVE писали про незвичайний образ дівчини Неймара, який знову не зможе вийти на поле у грі Кубка світу.

Збірна Іспанії з футболу Луїс Де Ла Фуенте Ламін Ямал
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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