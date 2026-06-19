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Головна ЧС-2026 Дівчина Неймара вразила своїм костюмом для ЧС-2026

Дівчина Неймара вразила своїм костюмом для ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 09:02
Кохана Неймара привернула увагу на матчі Бразилії на ЧС-2026
Неймар та Бруна Б'янкарді з дітьми. Фото: instagram.com/brunabiancardi

Кохана Неймара Бруна Б'янкарді опинилася в центрі уваги під час стартового матчу збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026. Модель прибула на гру проти Марокко, хоча чоловій й пропускав цей матч.

Б'янкарді стала однією з найпомітніших фанаток на трибуні, повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підтримала Бразилію та Неймара

Перед початком матчу Б'янкарді з'явилася на стадіоні в костюмі в кольорах бразильської збірної. Особливу увагу привернув його верх з легендарним десятим номером, під яким протягом багатьох років виступає Неймар.

Модель охоче позувала фотографам перед матчем, після чого зайняла місце на трибунах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неймар наразі продовжує відновлюватися після травми й не зміг допомогти збірній Бразилії безпосередньо на полі. Очікується, що він буде готовий вже в третьому турі.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що головний тренер збірної Англії публічно висловив невдоволення підходом ФІФА до організації сучасного футболу.

Також Новини.LIVE писав про проблеми зі здоров'ям у батька Ліонеля Мессі, який останнім часом перебуває під наглядом лікарів.

Неймар дружини футболістів Збірна Бразилії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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