Кохана Неймара привернула увагу на матчі Бразилії на ЧС-2026

Неймар та Бруна Б'янкарді з дітьми. Фото: instagram.com/brunabiancardi

Кохана Неймара Бруна Б'янкарді опинилася в центрі уваги під час стартового матчу збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026. Модель прибула на гру проти Марокко, хоча чоловій й пропускав цей матч.

Б'янкарді стала однією з найпомітніших фанаток на трибуні, повідомив портал Новини.LIVE.

Підтримала Бразилію та Неймара

Перед початком матчу Б'янкарді з'явилася на стадіоні в костюмі в кольорах бразильської збірної. Особливу увагу привернув його верх з легендарним десятим номером, під яким протягом багатьох років виступає Неймар.

Модель охоче позувала фотографам перед матчем, після чого зайняла місце на трибунах.

Неймар наразі продовжує відновлюватися після травми й не зміг допомогти збірній Бразилії безпосередньо на полі. Очікується, що він буде готовий вже в третьому турі.

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