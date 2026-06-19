Девушка Неймара привлекла внимание на матче Бразилии на ЧМ-2026

Неймар и Бруна Бьянкарди с детьми. Фото: instagram.com/brunabiancardi

Возлюбленная Неймара Бруна Бьянкарди оказалась в центре внимания во время стартового матча сборной Бразилии на чемпионате мира-2026. Модель прибыла на игру против Марокко, хотя ее муж и пропускал этот матч.

Бьянкарди стала одной из самых заметных болельщиц на трибуне, сообщил портал Новини.LIVE.

Поддержала Бразилию и Неймара

Перед началом матча Бьянкарди появилась на стадионе в костюме в цветах бразильской сборной. Особое внимание привлек его верх с легендарным десятым номером, под которым на протяжении многих лет выступает Неймар.

Модель охотно позировала фотографам перед матчем, после чего заняла место на трибунах.

Неймар в настоящее время продолжает восстанавливаться после травмы и не смог помочь сборной Бразилии непосредственно на поле. Ожидается, что он будет готов уже в третьем туре.

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