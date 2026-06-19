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Главная ЧМ-2026 Девушка Неймара поразила своим нарядом для ЧМ-2026

Девушка Неймара поразила своим нарядом для ЧМ-2026

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Дата публикации 19 июня 2026 09:02
Девушка Неймара привлекла внимание на матче Бразилии на ЧМ-2026
Неймар и Бруна Бьянкарди с детьми. Фото: instagram.com/brunabiancardi

Возлюбленная Неймара Бруна Бьянкарди оказалась в центре внимания во время стартового матча сборной Бразилии на чемпионате мира-2026. Модель прибыла на игру против Марокко, хотя ее муж и пропускал этот матч.

Бьянкарди стала одной из самых заметных болельщиц на трибуне, сообщил портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддержала Бразилию и Неймара

Перед началом матча Бьянкарди появилась на стадионе в костюме в цветах бразильской сборной. Особое внимание привлек его верх с легендарным десятым номером, под которым на протяжении многих лет выступает Неймар.

Модель охотно позировала фотографам перед матчем, после чего заняла место на трибунах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неймар в настоящее время продолжает восстанавливаться после травмы и не смог помочь сборной Бразилии непосредственно на поле. Ожидается, что он будет готов уже в третьем туре.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что главный тренер сборной Англии публично выразил недовольство подходом ФИФА к организации современного футбола.

Также Новини.LIVE писал о проблемах со здоровьем у отца Лионеля Месси, который в последнее время находится под наблюдением врачей.

Неймар жены футболистов Сборная Бразилии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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