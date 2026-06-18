Тухель вийшов із себе і відверто розкритикував ФІФА через фотографів

Томас Тухель. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель потрапив у центр уваги ще до старту матчу чемпіонату світу-2026 проти Хорватії. Німецький фахівець емоційно відреагував на роботу фотографів, які скупчилися біля технічної зони "левів".

Про конфлікт Тухеля з фотографами повідомив портал Новини.LIVE.

Томас Тухель розізлився на фотокореспондентів перед грою з Хорватією. pic.twitter.com/dE6aHN7L0g — Карен Агабекян (@KAgabekian23) June 18, 2026

Тухелю заважали фотографи

Інцидент стався незадовго до початку поєдинку. Під час передматчевих заходів біля лави запасних Англії зібралася велика кількість фотокореспондентів, які намагалися зафіксувати роботу тренерського штабу та футболістів.

Тухель кілька разів звернувся до представників медіа, показуючи жестами, що вони перекривають йому огляд поля. Тренер демонстративно розводив руками та висловлював невдоволення тим, наскільки близько фотографи підійшли до технічної зони.

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Після завершення виконання національних гімнів наставник збірної Англії знову повернувся до фотографів та продовжив емоційно висловлювати претензії щодо організації роботи медіа на стадіоні.

За інформацією очевидців, Тухель був незадоволений тим, що через велику кількість представників преси не міг нормально стежити за подіями на полі та підготовкою команди до стартового свистка.

В першому турі збірна Англії успішно стартувала на чемпіонаті світу-2026, обігравши Хорватію з рахунком 4:2.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE писали про розклад матчів, які відбудуться на ЧС-2026 у 8-й ігровий день. На турнірі розпочинається другий тур групового етапу.

Раніше Новини.LIVE показав гарячі кадри з найвідомішою вболівальницею збірної Хорватії, яку чотири роки тому в Катарі назвали найбільш сексуальною.