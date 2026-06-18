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Головна ЧС-2026 Тренер збірної Англії розкритикував ФІФА за комерціалізацію футболу

Тренер збірної Англії розкритикував ФІФА за комерціалізацію футболу

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 22:41
Тухель вийшов із себе і відверто розкритикував ФІФА через фотографів
Томас Тухель. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель потрапив у центр уваги ще до старту матчу чемпіонату світу-2026 проти Хорватії. Німецький фахівець емоційно відреагував на роботу фотографів, які скупчилися біля технічної зони "левів".

Про конфлікт Тухеля з фотографами повідомив портал Новини.LIVE.

Тухелю заважали фотографи

Інцидент стався незадовго до початку поєдинку. Під час передматчевих заходів біля лави запасних Англії зібралася велика кількість фотокореспондентів, які намагалися зафіксувати роботу тренерського штабу та футболістів.

Тухель кілька разів звернувся до представників медіа, показуючи жестами, що вони перекривають йому огляд поля. Тренер демонстративно розводив руками та висловлював невдоволення тим, наскільки близько фотографи підійшли до технічної зони.

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Після завершення виконання національних гімнів наставник збірної Англії знову повернувся до фотографів та продовжив емоційно висловлювати претензії щодо організації роботи медіа на стадіоні.

За інформацією очевидців, Тухель був незадоволений тим, що через велику кількість представників преси не міг нормально стежити за подіями на полі та підготовкою команди до стартового свистка.

В першому турі збірна Англії успішно стартувала на чемпіонаті світу-2026, обігравши Хорватію з рахунком 4:2.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE писали про розклад матчів, які відбудуться на ЧС-2026 у 8-й ігровий день. На турнірі розпочинається другий тур групового етапу.

Раніше Новини.LIVE показав гарячі кадри з найвідомішою вболівальницею збірної Хорватії, яку чотири роки тому в Катарі назвали найбільш сексуальною.

Збірна Англії по футболу Томас Тухель Збірна Хорватії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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