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Головна ЧС-2026 На ЧС-2026 розпочнеться 2-й тур групового етапу: розклад матчів 8-го дня

На ЧС-2026 розпочнеться 2-й тур групового етапу: розклад матчів 8-го дня

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 10:01
Другий тур ЧС-2026 стартує матчами груп A та B: повний розклад
Гравці збірної Південної Кореї та мексиканські фанати. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 завершився перший тур у всіх групах. Уже 18 червня стартує другий тур групового етапу в групах A та B.

Про розклад матчів восьмого дня ЧС-2026 повідомив портал Новини.LIVE.

8-й день ЧМ-2026
Фанати збірної Південної Кореї. Фото: Reuters

У групі A відбудеться матч лідерів

Після стартових матчів одразу дві збірні набрали по три очки. Мексика впевнено обіграла ПАР (2:0), а Південна Корея здолала Чехію з рахунком 2:1.

Другий тур у групі A розпочнеться матчем між Чехією та Південно-Африканською Республікою. Для обох команд поразка може серйозно ускладнити боротьбу за вихід до плейоф.

Центральним матчем групи стане зустріч Мексики та Південної Кореї. Переможець цього матчу майже гарантує собі місце в 1/16 фіналу.

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Розклад матчів групи A:

  • Чехія — ПАР (18 червня, 19:00);
  • Мексика — Південна Корея (19 червня, 04:00).

У групі B зберігається повна рівність

Перший тур у групі B завершився двома нічиїми. Канада та Боснія і Герцеговина зіграли 1:1, і такий самий рахунок був зафіксований у матчі Катару та Швейцарії.

У підсумку всі чотири збірні набрали по одному очку, тому після другого туру ситуація в групі може кардинально змінитися.

Швейцарія зустрінеться з Боснією і Герцеговиною, тоді як Катар зіграє проти Канади.

Розклад матчів групи B:

  • Швейцарія — Боснія і Герцеговина (18 червня, 22:00);
  • Канада — Катар (19 червня, 01:00).

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше повідомляли, що збірна Англії не без проблем перемогла команду Хорватії, яка вже тала для левів принциповим суперником.

Також портал Новини.LIVE писав, що найвідоміша хорватська фанатка також встигла запалити з іншими уболівальниками на ЧС-2026.

Мексика Південна Корея Збірна Чехії
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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