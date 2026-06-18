Другий тур ЧС-2026 стартує матчами груп A та B: повний розклад

Гравці збірної Південної Кореї та мексиканські фанати. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 завершився перший тур у всіх групах. Уже 18 червня стартує другий тур групового етапу в групах A та B.

Про розклад матчів восьмого дня ЧС-2026 повідомив портал Новини.LIVE.

Фанати збірної Південної Кореї. Фото: Reuters

У групі A відбудеться матч лідерів

Після стартових матчів одразу дві збірні набрали по три очки. Мексика впевнено обіграла ПАР (2:0), а Південна Корея здолала Чехію з рахунком 2:1.

Другий тур у групі A розпочнеться матчем між Чехією та Південно-Африканською Республікою. Для обох команд поразка може серйозно ускладнити боротьбу за вихід до плейоф.

Центральним матчем групи стане зустріч Мексики та Південної Кореї. Переможець цього матчу майже гарантує собі місце в 1/16 фіналу.

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Розклад матчів групи A:

Чехія — ПАР (18 червня, 19:00);

Мексика — Південна Корея (19 червня, 04:00).

У групі B зберігається повна рівність

Перший тур у групі B завершився двома нічиїми. Канада та Боснія і Герцеговина зіграли 1:1, і такий самий рахунок був зафіксований у матчі Катару та Швейцарії.

У підсумку всі чотири збірні набрали по одному очку, тому після другого туру ситуація в групі може кардинально змінитися.

Швейцарія зустрінеться з Боснією і Герцеговиною, тоді як Катар зіграє проти Канади.

Розклад матчів групи B:

Швейцарія — Боснія і Герцеговина (18 червня, 22:00);

Канада — Катар (19 червня, 01:00).

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