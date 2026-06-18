Второй раунд ЧМ-2026 начнется с матчей групп A и B: полное расписание

Игроки сборной Южной Кореи и мексиканские болельщики. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 завершился первый тур во всех группах. Уже 18 июня начнется второй тур группового этапа в группах A и B.

О расписании матчей восьмого дня ЧМ-2026 сообщил портал Новини.LIVE.

Болельщики сборной Южной Кореи. Фото: Reuters

В группе A состоится матч лидеров

После стартовых матчей сразу две сборные набрали по три очка. Мексика уверенно обыграла ЮАР (2:0), а Южная Корея одолела Чехию со счётом 2:1.

Второй тур в группе A начнётся матчем между Чехией и Южно-Африканской Республикой. Для обеих команд поражение может серьёзно осложнить борьбу за выход в плей-офф.

Центральным матчем группы станет встреча Мексики и Южной Кореи. Победитель этого матча практически гарантирует себе место в 1/16 финала.

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Расписание матчей группы A:

Чехия — ЮАР (18 июня, 19:00);

Мексика — Южная Корея (19 июня, 04:00).

В группе B сохраняется полное равенство

Первый тур в группе B завершился двумя ничьими. Канада и Босния и Герцеговина сыграли 1:1, и такой же счёт был зафиксирован в матче Катара и Швейцарии.

В итоге все четыре сборные набрали по одному очку, поэтому после второго тура ситуация в группе может кардинально измениться.

Швейцария встретится с Боснией и Герцеговиной, а Катар сыграет против Канады.

Расписание матчей группы B:

Швейцария — Босния и Герцеговина (18 июня, 22:00);

Канада — Катар (19 июня, 01:00).

Напомним, Новини.LIVE ранее сообщали, что сборная Англии не без проблем победила команду Хорватии, которая уже стала для «львов» принципиальным соперником.

Также портал Новини.LIVE писал, что самая известная хорватская болельщица также успела зажечь вместе с другими болельщиками на ЧМ-2026.