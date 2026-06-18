Тухель вышел из себя и открыто раскритиковал ФИФА из-за фотографов

Томас Тухель. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оказался в центре внимания еще до начала матча чемпионата мира-2026 против Хорватии. Немецкий специалист эмоционально отреагировал на работу фотографов, скопившихся возле технической зоны "львов".

О конфликте Тухеля с фотографами сообщил портал Новини.LIVE.

Томас Тухель разозлился на фотокорреспондентов перед игрой с Хорватией. pic.twitter.com/dE6aHN7L0g — Карен Агабекян (@KAgabekian23) 18 июня 2026

Тухелю мешали фотографы

Инцидент произошел незадолго до начала матча. Во время предматчевых мероприятий у скамейки запасных сборной Англии собралось большое количество фотокорреспондентов, которые пытались запечатлеть работу тренерского штаба и футболистов.

Тухель несколько раз обратился к представителям СМИ, показывая жестами, что они перекрывают ему обзор поля. Тренер демонстративно разводил руками и выражал недовольство тем, насколько близко фотографы подошли к технической зоне.

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После завершения исполнения национальных гимнов наставник сборной Англии вновь обратился к фотографам и продолжил эмоционально выражать претензии по поводу организации работы СМИ на стадионе.

По информации очевидцев, Тухель был недоволен тем, что из-за большого количества представителей прессы не мог нормально следить за событиями на поле и подготовкой команды к стартовому свистку.

В первом туре сборная Англии успешно стартовала на чемпионате мира-2026, обыграв Хорватию со счетом 4:2.

Напомним, портал Новини.LIVE писал о расписании матчей, которые состоятся на ЧМ-2026 в 8-й игровой день. На турнире начинается второй тур группового этапа.

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