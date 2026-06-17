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Головна ЧС-2026 Роналду встановив рекорд ЧС, але не забиває на великих турнірах вже 10 ігор

Роналду встановив рекорд ЧС, але не забиває на великих турнірах вже 10 ігор

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 23:59
Роналду встановив рекорд ЧС-2026 та продовжив безгольову серію
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду увійшов в історію чемпіонатів світу в матчі проти ДР Конго. Водночас дебютний поєдинок на ЧС-2026 приніс легендарному форварду й черговий невтішний статистичний показник.

Про показники Роналду повідомив портал Новини.LIVE.

Роналду встановив історичне досягнення

Нападник вийшов у стартовому складі збірної Португалії у віці 41 року і 132 днів.

Завдяки цьому Роналду став найстаршим польовим гравцем в історії чемпіонатів світу, який розпочав матч із перших хвилин. Португалець продовжує оновлювати власні рекорди та залишатися одним із головних символів світового футболу навіть у 41-річному віці.

Безгольова серія триває

Попри історичний рекорд, матч проти ДР Конго склався для форварда не надто вдало. Португалія не змогла перемогти дебютанта турніру та завершила зустріч із рахунком 1:1.

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Роналду провів на полі всі 90 хвилин, але вкотре залишився без забитого м'яча. Для нападника цей матч став уже десятим поспіль на великих міжнародних турнірах без голів.

За цей період португалець завдав 33 удари по воротах суперників, із яких 11 були в площину воріт, однак жоден із них не завершився голом.

У наступному турі групового етапу Португалія зіграє проти Узбекистану.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше опублікували детальний анонс сьомого дня чемпіонату світу, в рамках якого в боротьбу за трофей вступили нові фаворити турніру.

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Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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