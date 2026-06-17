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Главная ЧМ-2026 Роналду установил рекорд ЧМ, но не забивает на крупных турнирах уже 10 игр

Роналду установил рекорд ЧМ, но не забивает на крупных турнирах уже 10 игр

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Дата публикации 17 июня 2026 23:59
Роналду установил рекорд ЧМ-2026 и продлил безголевую серию
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в историю чемпионатов мира в матче против ДР Конго. В то же время дебютный матч на ЧМ-2026 принес легендарному нападающему и очередной неутешительный статистический показатель.

О показателях Роналду сообщил портал Новини.LIVE.

Роналду установил историческое достижение

Нападающий вышел в стартовом составе сборной Португалии в возрасте 41 года и 132 дней.

Благодаря этому Роналду стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира, который начал матч с первых минут.

Португалец продолжает обновлять собственные рекорды и оставаться одним из главных символов мирового футбола даже в 41-летнем возрасте.

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Безголевая серия продолжается

Несмотря на исторический рекорд, матч против ДР Конго сложился для нападающего не слишком удачно. Португалия не смогла победить дебютанта турнира и завершила встречу со счетом 1:1.

На гол Жоау Невеша африканская команда ответила точным ударом Йоана Висси в конце первого тайма.

Роналду провел на поле все 90 минут, но в очередной раз остался без забитого мяча. Для нападающего этот матч стал уже десятым подряд на крупных международных турнирах без голов.

За этот период португалец нанес 33 удара по воротам соперников, из которых 11 пришлись в створ, однако ни один из них не завершился голом.

В следующем туре группового этапа Португалия сыграет против Узбекистана.

Напомним, Новини.LIVE ранее опубликовали подробный анонс седьмого дня чемпионата мира, в рамках которого в борьбу за трофей вступили новые фавориты турнира.

Также Новини.LIVE писали о возлюбленной Килиана Мбаппе и её жизни вдали от внимания футбольных болельщиков.

Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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