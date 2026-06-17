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Головна ЧС-2026 Кріштіану Роналду поділився своїми очікуваннями щодо ЧС-2026

Кріштіану Роналду поділився своїми очікуваннями щодо ЧС-2026

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Дата публікації: 17 червня 2026 16:52
Кріштіану Роналду дав важливу обіцянку вболівальникам збірної Португалії
Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У групі "K" на ЧС-2026 збірна Португалії зіграє проти ДР Конго. У цьому матчі на поле може вийти Кріштіану Роналду. Для ветерана це буде вже шостий чемпіонат світу в кар’єрі.

Роналду звернувся до вболівальників національної команди напередодні матчу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на сторінку футболіста в соцмережі X.

У середу, 17 червня, збірна Португалії зіграє на Кубку світу з командою ДР Конго. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Лідер "лузітан" Кріштіану Роналду дебютує на шостому чемпіонаті світу у своїй кар'єрі й наздожене за цим показником аргентинця Ліонеля Мессі та мексиканця Гільєрмо Очоа.

Що Роналду сказав перед грою

Португальський футболіст зізнався, що останні місяці перед ЧС-2026 були для нього непростими. Він робив усе, щоб підійти до турніру в оптимальній формі. Кріштіану Роналду вважає, що у його національної команди є шанс поборотися за перемогу на чемпіонаті світу.

"Кожного разу, коли ми одягаємо цю футболку, ми відчуваємо ту саму гордість, ту саму пристрасть і те саме почуття відповідальності, що й у перший день. Ми наполегливо працювали, щоб дійти до цього моменту, і зараз настав час викластися на повну заради нашої країни та всіх португальських громад, які підтримують нас тут і по всьому світу. Вірте так само, як і ми", — написав Роналду.

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Нагадаємо, Новини.LIVE опублікували розклад усіх матчів 7-го ігрового дня чемпіонату світу. Цього вечора дебютує не тільки Португалія, а й інші претенденти на трофей.

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Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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