Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Голанн прокоментував хет-трик Мессі на ЧС-2026

Голанн прокоментував хет-трик Мессі на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 13:51
Голанн коротко охарактеризував хет-трик Мессі
Ерлінг Голанн святкує перемогу збірної Норвегії. Фото: Reuters

Шостий ігровий день на ЧС-2026 виявився насиченим подіями. Одразу троє претендентів на звання найрезультативнішого футболіста турніру забили по кілька голів. Окрім власних матчів, вони стежать за успіхами один одного.

Лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанн прокоментував хет-трик аргентинця Ліонеля Мессі, повідомляють Новини.LIVE.

Норвежець Ерлінг Голанн дебютував на чемпіонаті світу у віці 25 років. Він одразу ж забив дубль у ворота збірної Іраку, а також упустив момент для третього голу. Того ж ігрового дня Ліонель Мессі, якому незабаром виповниться 39 років, тричі переграв воротаря збірної Алжиру.

Лионель Месси
Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters

Голанн у захваті від Мессі

Нападник "Манчестер Сіті" переглянув найцікавіші моменти матчу Аргентини й не зміг втриматися від коментаря. "Мессі — божевільний", — написав Голанн у Snapchat.

Эрлинг Холанн
Реакція Голанна. Фото: скриншот Snapchat

Примітно, що вболівальники обговорюють не лише хет-трик аргентинця, а й його фол, який Ліонель скоїв після свого першого голу. За грубе порушення арбітр міг вилучити ветерана, але не став цього робити.

Читайте також:

У другому турі Норвегія зіграє проти Сенегалу (23.06), а Аргентина зіграє проти Австрії (22.06).

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про всі матчі 7-го ігрового дня на ЧС-2026, у якому зіграють Португалія, Англія та інші команди.

Також Новини.LIVE розповіли, що відомо про дівчину капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе, яка є відомою моделлю.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ліонель Мессі Ерлінг Холанд ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації