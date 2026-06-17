Голанн коротко охарактеризував хет-трик Мессі

Ерлінг Голанн святкує перемогу збірної Норвегії. Фото: Reuters

Шостий ігровий день на ЧС-2026 виявився насиченим подіями. Одразу троє претендентів на звання найрезультативнішого футболіста турніру забили по кілька голів. Окрім власних матчів, вони стежать за успіхами один одного.

Лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанн прокоментував хет-трик аргентинця Ліонеля Мессі, повідомляють Новини.LIVE.

Норвежець Ерлінг Голанн дебютував на чемпіонаті світу у віці 25 років. Він одразу ж забив дубль у ворота збірної Іраку, а також упустив момент для третього голу. Того ж ігрового дня Ліонель Мессі, якому незабаром виповниться 39 років, тричі переграв воротаря збірної Алжиру.

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters

Голанн у захваті від Мессі

Нападник "Манчестер Сіті" переглянув найцікавіші моменти матчу Аргентини й не зміг втриматися від коментаря. "Мессі — божевільний", — написав Голанн у Snapchat.

Реакція Голанна. Фото: скриншот Snapchat

Примітно, що вболівальники обговорюють не лише хет-трик аргентинця, а й його фол, який Ліонель скоїв після свого першого голу. За грубе порушення арбітр міг вилучити ветерана, але не став цього робити.

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