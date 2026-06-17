Дешам похвалив Мбаппе після перемоги Франції над Сенегалом

Дідьє Дешам та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думкою щодо перемоги над Сенегалом (3:1) у дебютному матчі на ЧС-2026. Наставник відзначив внесок Кіліана Мбаппе у цей результат. Фахівець розповів, як йому вдалося переломити хід зустрічі.

Дешам не мав наміру критикувати Мбаппе після невдалого першого тайму, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Дідьє Дешам зізнався, що нервував під час першого тайму матчу Франції проти Сенегалу. Він розуміє, наскільки важливо розпочати шлях на чемпіонаті світу з перемоги. До перерви "триколірні" допускали багато технічних помилок. Суперник грав "низьким блоком" і швидко переходив з оборони в атаку.

Дешаму довелося провести перестановку на полі. Він поміняв місцями Усмана Дембеле та Майкла Олісе. Футболіст "Баварії" розташувався між захистом і півзахистом, що дозволило йому диригувати грою та створювати моменти для партнерів по команді.

Що Дешам сказав про гру Мбаппе

Тренер збірної Франції привітав форварда "Реала" з тим, що Кіліан став найкращим бомбардиром національної команди, і заявив, що ніколи в ньому не сумнівався. Дешам розуміє, що Мбаппе менше, ніж інші гравці, проводить час у захисті. Тренер не вимагає цього від нападника, оскільки розуміє, що Кіліан одним дотиком може змінити хід будь-якого поєдинку.

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Дідьє Дешам святкує перемогу. Фото: Reuters

"Мене влаштує, якщо до перерви Мбаппе гратиме непереконливо, а в других таймах забиватиме дубль. Ментально він дуже сильний, впевнений у своїх силах і може забити гол з будь-якого моменту. Він дуже багато робить для команди з першого дня, як став її капітаном", — заявив Дешам.

Свій другий матч на Кубку світу збірна Франції зіграє проти Іраку у вівторок, 23 червня.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про рекорди, які 27-річний Кіліан Мбаппе встановив на чемпіонатах світу в першому ж матчі на Мундіалі-2026.

Також Новини.LIVE повідомляли про хід матчів Аргентини з Алжиром та Іраку з Норвегією, де глядачі теж побачили велику кількість голів.