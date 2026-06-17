Дешам похвалил Мбаппе после победы Франции над Сенегалом

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о победе над Сенегалом (3:1) в дебютном матче на ЧМ-2026. Наставник отметил вклад Килиана Мбаппе в этот результат. Специалист признался, как ему удалось переломить ход встречи.

Дешам не собирался критиковать Мбаппе после неудачного первого тайма, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Дидье Дешам признался, что нервничал во время первого тайма матча Франции против Сенегала. Он понимает, насколько важно начать путь на чемпионате мира с победы. До перерыва "трехцветные" допускали много технического брака. Соперник играл "низким блоком" и быстро переходил из обороны в атаку.

Дешаму пришлось сделать перестановку на поле. Он поменял местами Усмана Дембеле и Майкла Олисе. Футболист "Баварии" расположился между обороной и полузащитой, что позволило ему дирижировать игрой и создавать моменты для партнеров по команде.

Что Дешам сказал об игре Мбаппе

Тренер сборной Франции поздравил форварда "Реала" с тем, кто Килиан стал лучшим бомбардиром национальной команды и заявил, что никогда в нем не сомневался. Дешам понимает, что Мбаппе меньше, чем другие игроки, проводит время в обороне. Тренер не требует этот от нападающего поскольку понимает, что Килиан одним касанием может изменить ход любого поединка.

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"Меня устроит, если до перерыва Мбаппе будет играть неубедительно, а во вторых таймах делать дубль. Ментально он очень силен, уверен в своих силах и может сделать гол из любого момента. Он очень многое делает для команды с первого дня, как стал ее капитаном", — заявил Дешам.

Свой второй поединок на Кубке Мира сборная Франции сыграет против Ирака во вторник, 23 июня.

Напомним, Новини.LIVE писали о рекордах, которые 27-летний Килиан Мбаппе установил на чемпионатах мира в первом же матче на Мундиале-2026.

Также Новини.LIVE сообщали о ходе матчей Аргентины с Алжиром и Ирака с Норвегией, где зрители тоже увидели большое количество голов.