Холанн коротко охарактеризовал хет-трик Месси

Эрлинг Холанн празднует победу сборной Норвегии. Фото: Reuters

Шестой игровой день на ЧМ-2026 оказался богатым на события. Сразу три претендента на звание самого результативного футболиста турнира забили по несколько голов. Помимо собственных матчей, они следят за прогрессом друг друга.

Лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал хет-трик аргентинца Лионеля Месси, сообщают Новини.LIVE.

Норвежец Эрлинг Холанн дебютировал на чемпионате мира в возрасте 25 лет. Он сразу же записал на свой счет дубль в ворота команды Ирака, а также упустил момент для третьего мяча. В тот же игровой день Лионель Месси, которому скоро исполнится 39 лет, трижды огорчил голкипера сборной Алжира.

Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters

Холанн в восторге от Месси

Форвард "Манчестер Сити" посмотрел хайлайты поединка Аргентины и не смог удержаться от комментария. "Месси сумасшедший", — написал Холанн в Snapchat.

Реакция Холанна. Фото: скриншот Snapchat

Примечательно, что болельщики обсуждают не только хет-три аргентинца, но и его фол, который Лионель совершил после своего первого гола. За грубое нарушение рефери мог удалить ветерана, но не стал этого делать.

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