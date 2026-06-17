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Главная ЧМ-2026 Холанн прокомментировал хет-трик Месси на ЧМ-2026

Холанн прокомментировал хет-трик Месси на ЧМ-2026

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Дата публикации 17 июня 2026 13:51
Холанн коротко охарактеризовал хет-трик Месси
Эрлинг Холанн празднует победу сборной Норвегии. Фото: Reuters

Шестой игровой день на ЧМ-2026 оказался богатым на события. Сразу три претендента на звание самого результативного футболиста турнира забили по несколько голов. Помимо собственных матчей, они следят за прогрессом друг друга. 

Лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал хет-трик аргентинца Лионеля Месси, сообщают Новини.LIVE

Норвежец Эрлинг Холанн дебютировал на чемпионате мира в возрасте 25 лет. Он сразу же записал на свой счет дубль в ворота команды Ирака, а также упустил момент для третьего мяча. В тот же игровой день Лионель Месси, которому скоро исполнится 39 лет, трижды огорчил голкипера сборной Алжира

Лионель Месси
Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters

Холанн в восторге от Месси 

Форвард "Манчестер Сити" посмотрел хайлайты поединка Аргентины и не смог удержаться от комментария. "Месси сумасшедший", — написал Холанн в Snapchat. 

Эрлинг Холанн
Реакция Холанна. Фото: скриншот Snapchat

Примечательно, что болельщики обсуждают не только хет-три аргентинца, но и его фол, который Лионель совершил после своего первого гола. За грубое нарушение рефери мог удалить ветерана, но не стал этого делать. 

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Во втором туре Норвегия сыграет сыграет против Сенегала (23.06), а Аргентина будет противостоять Австрии (22.06). 

Напомним, Новини.LIVE писали обо всех матчах 7 игрового дня на ЧМ-2026, в который сыграют Португалия, Англия и другие команды. 

Также Новини.LIVE рассказали, что известно о девушке капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, которая является известной моделью. 

Лионель Месси Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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