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Главная ЧМ-2026 Криштиану Роналду поделился ожиданием от ЧМ-2026

Криштиану Роналду поделился ожиданием от ЧМ-2026

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Дата публикации 17 июня 2026 16:52
Криштиану Роналду дал важное обещание болельщикам сборной Португалии
Криштиану Роналду на тренировке. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В группе "K" на ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет против ДР Конго. В этом матче может выйти на поле Криштиану Роналду. Для ветерана это будет уже шестой Мундиаль в карьере. 

Роналду обратился к болельщикам национальной команды накануне матча, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на страницу футболиста в соцсети X

В среду, 17 июня, сборная Португалии сыграет на Кубке Мира с командой ДР Конго. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени. Лидер "лузитан" Криштиану Роналду дебютирует на шестом Мундиале в своей карьере и догонит по этому показателю аргентинца Лионеля Месси и мексиканца Гильермо Очоа

Что Роналду сказал перед игрой 

Португальский футболист признался, что последние месяцы перед ЧМ-2026 были для него непростыми. Он делал все, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме. Криштиану Роналду считает, что у его национальной команды есть шанс побороться за победу на Мундиале. 

"Каждый раз, когда мы надеваем эту футболку, мы испытываем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день. Мы усердно работали, чтобы дойти до этого момента, и сейчас пришло время выложиться на полную ради нашей страны и всех португальских сообществ, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте так же, как и мы", — написал Роналду. 

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Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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